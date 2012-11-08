Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,091 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
Всем привет.
| Знакомства и встречи россиян
|
Сегодня, 11:28
|
Сегодня, 11:11
|
#1
|
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
|
Всем привет.
Всем привет. Я из Сочи. В деле инвестирования новичок, буду рад пообщаться с интересными людьми.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 11:28
|
Похожие темы
|Тема
|Автор
|Раздел
|Ответов
|Последнее сообщение
|
Привет всем!!!
|Yulia23
|Россияне
|12
|22.02.2016 19:43
|
Всем привет!!!
|box18031990
|Россияне
|12
|22.02.2016 16:10
|
Привет всем!
|zalina2010
|Знакомства и встречи
|2
|08.11.2012 11:51
|