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ПАММ-счёт SKL: 147066 (Alfa-Forex)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 10:59
#1
STL
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт SKL: 147066 (Alfa-Forex)
1) название ПАММ-счета: ПАММ-счет SKL: 147066 (Alfa-Forex) https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/11902
2) дата создания ПАММ-счета: 23.11.2016г.;
3) валюта ПАММ-счета: USD;
4) краткая информация об управляющем : Опыт торговли на рынке форекс с января 2016 года;
5) капитал управляющего: 1000$ - капитал Управляющего, 1000$ - собственные инвестиции в свой ПАММ-счет;
6) оферта ПАММ-счета: 50% прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 1000$, вывод от 1$, штрафы отсутствуют, торговый интервал 30 дней;
7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете: Стратегия работы скорее краткосрочная, сделки в рынке максимум 0-14 дней. Присутствует легкий мартингейл;
8) описание мани-менеджмента: возможна рабочая плавающая просадка до 60%, загрузка депозита до 50%;
9) контактная информация управляющего: почта: ss-invest100@mail.ru
10) ПАММ-счетов до этого не открывалось.

Общая прибыль в данный момент составляет +58.38%
Статистика доходности по месяцам:
Ноябрь: + 3,44%
Декабрь: +8,65%
Январь: +33,66%
Февраль (не закончен): +4,43%

Ссылка на ПАММ-счёт:
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/11902


Ссылка на сторонний мониторинг:
https://www.myfxbook.com/members/pro...a-памм/1870995
__________________
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STL на форуме  
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