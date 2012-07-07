ПАММ-счёт SKL: 147066 (Alfa-Forex)

1) название ПАММ-счета
: ПАММ-счет SKL: 147066 (Alfa-Forex) https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/11902
2) дата создания ПАММ-счета
: 23.11.2016г.;
3) валюта ПАММ-счета
: USD;
4) краткая информация об управляющем
: Опыт торговли на рынке форекс с января 2016 года;
5) капитал управляющего
: 1000$ - капитал Управляющего, 1000$ - собственные инвестиции в свой ПАММ-счет;
6) оферта ПАММ-счета
: 50% прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 1000$, вывод от 1$, штрафы отсутствуют, торговый интервал 30 дней;
7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете
: Стратегия работы скорее краткосрочная, сделки в рынке максимум 0-14 дней. Присутствует легкий мартингейл;
8) описание мани-менеджмента
: возможна рабочая плавающая просадка до 60%, загрузка депозита до 50%;
9) контактная информация управляющего
: почта: ss-invest100@mail.ru
10) ПАММ-счетов до этого не открывалось.
Общая прибыль в данный момент составляет +58.38%
Статистика доходности по месяцам
:
Ноябрь: + 3,44%
Декабрь: +8,65%
Январь: +33,66%
Февраль (не закончен): +4,43%
Ссылка на ПАММ-счёт
:
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/11902
Ссылка на сторонний мониторинг
:
https://www.myfxbook.com/members/pro...a-памм/1870995