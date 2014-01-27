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Доля просрочки жителей России по кредитам наличными составила в 2016 году 19,5%
Доля просрочки жителей России по кредитам наличными составила в 2016 году 19,5%
Объем просроченной задолженности жителей России по кредитам наличными увеличился в 2016 году на 15% — до 813,8 млрд руб., сообщает ОКБ. Просрочка достигла 19,5% общего объема таких долгов.
Самый значительный рост объема просроченной задолженности по кредитам наличными зафиксирован в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской АО (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%). В Карачаево-Черкесии, Дагестане, в Ингушетии и Северной Осетии «просрочка» сократилась — на 7%, 5%, 3% и 2% соответственно.
Наиболее высока доля просроченной задолженности по кредитам наличными отмечена в Ингушетии — 59,7% (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии — 32,4% (4,2 млрд руб.), Калмыкии — 31,7% (3,6 млрд руб.), Кабардино-Балкарии — 27,9% (5,4 млрд руб.) и Марий Эл — 25,4% (2,8 млрд руб.).
Ниже всего эта доля в Чечне — 8,5% (1,1 млрд руб.), Магаданской области — 9,1% (897 млн руб.), Камчатском крае — 9,9% (1,2 млрд руб.), Сахалинской области — 11,9% (1,9 млрд руб.), Республике Саха — 12,6% (5,5 млрд руб.).
В исследовании ОКБ не были учтены данные по Крыму, Севастополю и Чукотскому АО из-за их недостаточности.
Источник - RNS