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Tinkoff.ru запускает школу разработки и аналитики Тинькофф Финтех

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Tinkoff.ru запускает школу разработки и аналитики Тинькофф Финтех
Tinkoff.ru запускает школу разработки и аналитики Тинькофф Финтех
Москва, Россия — 9 февраля 2017 г.
Tinkoff.ru запускает школу разработки и аналитики Тинькофф Финтех.

Студенты Тинькофф Финтех получат теоретические и практические знания по разработке и машинному обучению в финансовой сфере, а также опыт промышленного программирования и аналитики.

Курс Тинькофф Финтех включает в себя обязательный теоретический курс и один практический курс на выбор:

Теоретический курс «Финтех тренды».
Студенты узнают, как интернет, социальные сети, смартфоны, массивы накопленных данных, мобильные платежи и другие факторы меняют финансовую индустрию.
Практический курс «Введение в Scala».
Студенты изучат основы языка Scala и научатся использовать новые концепции конструирования программ, недоступные в других языках программирования.
Практический курс «Основы frontend-разработки».
Студенты познакомятся с современным JavaScript и его отличиями от классических языков программирования, научатся создавать веб-интерфейсы, разберутся в принципах асинхронного программирования и клиент-серверного взаимодействия, разработают веб-приложение на базе фреймворка Angular 2.
Практический курс «Разработка Android-приложений».
Студенты познакомятся с архитектурой операционной системы Android и основными средствами обеспечения безопасности платформы, изучат доступные для платформы инфраструктуру, ресурсы и окружение, самостоятельно разработают несколько приложений, используя инфраструктуру компании.
Практический курс «Машинное обучение в финансовой сфере».
Студенты узнают, как улучшить качество прогнозов, используя наукоемкие методы машинного обучения, познакомятся с успешными кейсами использования больших данных в кредитном скоринге, выявлении мошенничества и идентификации. Также студенты узнают об особенностях и существенных различиях в задачах краткосрочного и долгосрочного предсказания.
Практический курс «Разработка iOS-приложений».
Студенты познакомятся со средой разработки iOS-приложений на языке программирования Swift, узнают об основных подходах в разработке iOS приложений, изучат инструменты, помогающие находить и исправлять ошибки, разработают свое iOS-приложение, которое сможет взаимодействовать с приложениями других студентов курса.
Обучение в школе Тинькофф Финтех бесплатно. Чтобы стать студентом, нужно сдать вступительный онлайн-экзамен. Экзамен пройдет в формате пятичасового непрерывного контеста из задач по математике и программированию в системе ejudge. Для решения задач по программированию будут доступны Python 2 и 3, C++, Java. Сдать экзамен можно в любое время с 12:00 13 февраля до 23:59 19 февраля.

Занятия в школе Тинькофф Финтех будут проходить два раза в неделю с 27 февраля по 29 апреля 2017 г. в офисе Tinkoff.ru. Студенты, которые успешно закончат обучение, получат сертификат об окончании школы, памятные подарки и приглашение на собеседование в Tinkoff.ru.

Подать заявку на обучение и узнать подробнее о Tinkoff Fintech School можно на сайте.



Источник RNS.
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