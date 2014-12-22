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Просрочка жителей России по рублевой ипотеке выросла за год на 14% — до 124,4 млрд ру

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Просрочка жителей России по рублевой ипотеке выросла за год на 14% — до 124,4 млрд ру
Просрочка жителей России по рублевой ипотеке выросла за год на 14% — до 124,4 млрд рублей
Объем просроченной задолженности жителей России по рублевой ипотеке вырос в 2016 году на 14% — до 124,4 млрд руб., сообщает ОКБ. Просрочка достигла 4,2% общего объема долга по рублевой ипотеке.

Сильнее всего объем просрочки по ипотеке вырос в Калмыкии (+258%), Псковской области (+144%), Тыве (+95%), Республике Алтай (+87%), Забайкальском крае (+76%), Карелии (+76%).

«Важно учитывать, что такие значительные темпы роста возникают, прежде всего, из-за эффекта "низкой базы" (то есть изначально крайне малого объема просроченной задолженности) в этих регионах. Ипотечные портфели в этих регионах по-прежнему довольно высокого качества, а доля просроченной задолженности в них существенно ниже, чем в целом по стране. Так, в Калмыкии доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 2,3% (114,6 млн руб.), в Псковской области — 0,8% (87,6 млн руб.), а в Тыве — 1,5% (73,0 млн руб.)», — уточняют в ОКБ.

В Тверской области, Камчатском крае и Курской области просроченная задолженность по ипотеке сократилась на 12%, 8% и 2% соответственно.

Наиболее высока доля просрочки по ипотеке в Ингушетии — 13,4% (41,9 млн руб.), Москве и Московской области — 11,1% (70,3 млрд руб.), Челябинской области — 7,1% (6,1 млрд руб.), в Калининградской области — 7% (841,4 млн руб.), Томской области — 4,8% (1,2 млрд руб.).

На другом конце шкалы — Магаданская область с 0,3% (23,2 млн руб.), Сахалинская область с 0,4% (43,7 млн руб.), Мурманская область с 0,5% (72,3 млн руб.), Карелия с 0,6% (92,1 млн руб.), Чувашия с 0,6% (124,0 млн руб.).

В исследовании ОКБ не были учтены данные по Крыму, Севастополю и Чукотскому АО из-за их недостаточности.



Источник - RNS
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