Дневник Gansik - Инвестиции в Хайпы начиная с 1000$



Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию свой дневник, в котором я хочу попробовать зарабатывать на Хайпах



Свой эксперимент я начинаю с суммы в 1000$ Кому интересно прошу присоединяться и оставлять комментарии Спасибо.



Мой портфель в данный момент выглядит так:



Payt Up - Мой депозит: 100$, доход 56.24$

-------------------------------------------------------

Lensen Group - Мой депозит: 100$, доход 75$

-------------------------------------------------------

Right Rise - Мой Депозит: 90$, доход 31.79$

-------------------------------------------------------

1Solution - Мой депозит: 100$, доход 50.76$

-------------------------------------------------------

Richmond Berks - Мой депозит: 100$, доход 23.51$

-------------------------------------------------------

Chatti - Мой депозит: 125$, доход 157.5$ (получена прибыль 50$, из них 25$ мне, еще 25$ на второй круг)

-------------------------------------------------------

Macao Lotto - Мой депозит: 200$, доход 53$

-------------------------------------------------------

Ethtrade - Мой Депозит: 100$, доход 0$

-------------------------------------------------------

Star5T - Мой Депозит: 100$, доход 123.92$ (вышел в профит, вывожу всю прибыль)

-------------------------------------------------------

Sport Arb - Мой Депозит: 200$, доход 7.2$

