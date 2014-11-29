Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дневник Gansik - Инвестиции в Хайпы начиная с 1000$

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Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
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Старый Сегодня, 10:34
#1
Любитель
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 613
Благодарностей: 71
КП: 0.076
Дневник Gansik - Инвестиции в Хайпы начиная с 1000$
Всем привет Друзья! На связи Toxa Ponomarev

Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию свой дневник, в котором я хочу попробовать зарабатывать на Хайпах

Свой эксперимент я начинаю с суммы в 1000$ Кому интересно прошу присоединяться и оставлять комментарии Спасибо.

добавлено через 10 минут
Мой портфель в данный момент выглядит так:

Payt Up - Мой депозит: 100$, доход 56.24$
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Lensen Group - Мой депозит: 100$, доход 75$
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Right Rise - Мой Депозит: 90$, доход 31.79$
-------------------------------------------------------
1Solution - Мой депозит: 100$, доход 50.76$
-------------------------------------------------------
Richmond Berks - Мой депозит: 100$, доход 23.51$
-------------------------------------------------------
Chatti - Мой депозит: 125$, доход 157.5$ (получена прибыль 50$, из них 25$ мне, еще 25$ на второй круг)
-------------------------------------------------------
Macao Lotto - Мой депозит: 200$, доход 53$
-------------------------------------------------------
Ethtrade - Мой Депозит: 100$, доход 0$
-------------------------------------------------------
Star5T - Мой Депозит: 100$, доход 123.92$ (вышел в профит, вывожу всю прибыль)
-------------------------------------------------------
Sport Arb - Мой Депозит: 200$, доход 7.2$
-------------------------------------------------------
__________________
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Последний раз редактировалось Gansik Ponomarev; Сегодня в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Gansik Ponomarev вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:28
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