Дневник Gansik - Инвестиции в Хайпы начиная с 1000$

Всем привет Друзья! На связи Toxa Ponomarev
Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию свой дневник, в котором я хочу попробовать зарабатывать на Хайпах
Свой эксперимент я начинаю с суммы в 1000$
Кому интересно прошу присоединяться и оставлять комментарии
Спасибо.
добавлено через 10 минут
Мой портфель в данный момент выглядит так:
Payt Up - Мой депозит: 100$, доход 56.24$
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Lensen Group - Мой депозит: 100$, доход 75$
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Right Rise - Мой Депозит: 90$, доход 31.79$
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1Solution - Мой депозит: 100$, доход 50.76$
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Richmond Berks - Мой депозит: 100$, доход 23.51$
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Chatti - Мой депозит: 125$, доход 157.5$
(получена прибыль 50$, из них 25$ мне, еще 25$ на второй круг)
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Macao Lotto - Мой депозит: 200$, доход 53$
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Ethtrade - Мой Депозит: 100$, доход 0$
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Star5T - Мой Депозит: 100$, доход 123.92$
(вышел в профит, вывожу всю прибыль)
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Sport Arb - Мой Депозит: 200$, доход 7.2$
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