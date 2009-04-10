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Германия ускорила возврат в страну своего золота
Германия ускорила возврат в страну хранящегося за рубежом немецкого золота. К концу 2017 года — на три года раньше расчетного срока — ЦБ страны консолидирует в своих хранилищах более половины золотых запасов ФРГ.
Бундесбанк ускорил возврат в страну десятилетиями хранящегося за рубежом немецкого золота. К концу 2017 года ЦБ Германии консолидирует в своих хранилищах более половины золотых запасов страны, говорится в сообщении регулятора. План вернуть на родину 674 тонны физического золота был объявлен в январе 2013 года и должен был быть реализован к 2020 году. Теперь эта цель будет достигнута на три года раньше.
Со времен холодной войны, опасаясь советского вторжения, ФРГ хранила за рубежом — в Нью-Йорке, Лондоне и Париже — значительную часть своих золотых запасов. В 2011 году Федеральный суд аудиторов (местный аналог Счетной палаты) в конфиденциальном отчете, вскрывшемся годом позднее, раскритиковал Бундесбанк за то, что он не проверяет сохранность своего зарубежного золота. После этого в Берлине заговорили о плане репатриации слитков. Этому способствовали слухи о том, что часть хранившихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, Банке Англии и Банке Франции 2000 т немецкого золота могла быть отправлена на переплавку, продана или передана по договору лизинга, предполагающему одалживание драгметалла в обмен на небольшой процент и обязательство его вернуть.
Начатая в 2013 году программа репатриации части золотых запасов предполагает возврат Бундесбанку 300 т золота из ФРБ Нью-Йорка и 374 т — из Банка Франции. В 2016 году немецкий ЦБ вернул в страну 216 т золота (111 т из Нью-Йорка и 105 т из Парижа). Оставшиеся 91 т будут доставлены из Парижа до конца 2017 года. В итоге на территории ФРГ будет храниться более половины немецкого золота (50,6%) против 47,9% (1619 т) на конец 2016 года. Всего на конец года золотые запасы Германии составляли 3381 т (эквивалентно $134 млрд по текущим ценам золота) и являлись вторыми по объему после США. Стоимость перевозки уже возвращенного золота составила €6,9 млн, в этом году расходы составят €500 тыс.
«Репатриация проходит без сбоев и инцидентов», — приводит агентство Bloomberg слова Карла-Людвига Тиле, члена исполнительного совета Бундесбанка. По словам финансиста, политическая неопределенность, обусловленная приходом новой американской администрации и выходом Великобритании из ЕС, никак не влияет на скорость реализации проекта и политики по хранению оставшегося золота за рубежом. По завершению программы за пределами Германии останутся 1668 т золота Бундесбанка — 1236 т в ФРБ Нью-Йорка и 432 т в Банке Англии.
материал с rbc.ru
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