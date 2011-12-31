Израильский старт-ап TIPA запускает разлагаемую упаковку для пищевых продуктов

Израильский старт-ап TIPA
, который разрабатывает биоразлагаемые пленки,
готовится к запуску упаковки на рынке Великобритании.
TIPA создал упаковку, которая является биоматериалом и подвержена полному компостированию.
Гибкое решение упаковки, которое имеет те же природные качества разложения, что и обычные продукты, обладает теми же свойствами органических отходов, что и сама пища. В то же время, данная упаковка максимально прозрачна, прочна и непроницаема
, как обычная пластиковая упаковка.
TIPA объявил первый из своих эксклюзивных брендов в партнерстве с Великобританией на PPMA Total Show в сентябре 2016 года.
Компания сообщает, что, в отличие от обычной пластиковой упаковки, ее пленка биологически разлагается всего за 180 дней
и становится удобрением для почвы, ведет себя так же, как апельсиновая корка.
Компания TIPA была основана с целью обеспечения целостного решения значительного сокращения огромного количества не перерабатываемых отходов в настоящее время.
Гибкие пакеты теперь стали одним из самых популярных видов упаковки в мире, и это продолжает распространяться из-за его высших функциональных свойств.
Доступные для широкого диапазона форматов упаковки продуктов, TIPA в настоящее время включает саморазлагаемые прозрачные литые пленки, которые пломбируются с двух сторон для печати на обеих сторонах упаковки, обычно используются для упаковки свежих овощей и фруктов, хлебобулочных изделий и зерновых продуктов.
Также упаковка может быть использована для пакетов, сумок, для мюслей, картофельных чипсов и других закусок, зерновых и сушеных продуктов и витаминных капсул.
Переведено специально для MMGP.ru