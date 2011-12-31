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Израильский старт-ап TIPA запускает разлагаемую упаковку для пищевых продуктов

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Форекс-блогер
 
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Израильский старт-ап TIPA запускает разлагаемую упаковку для пищевых продуктов
Израильский старт-ап TIPA, который разрабатывает биоразлагаемые пленки, готовится к запуску упаковки на рынке Великобритании.




TIPA создал упаковку, которая является биоматериалом и подвержена полному компостированию.

Гибкое решение упаковки, которое имеет те же природные качества разложения, что и обычные продукты, обладает теми же свойствами органических отходов, что и сама пища. В то же время, данная упаковка максимально прозрачна, прочна и непроницаема, как обычная пластиковая упаковка.

TIPA объявил первый из своих эксклюзивных брендов в партнерстве с Великобританией на PPMA Total Show в сентябре 2016 года.

Компания сообщает, что, в отличие от обычной пластиковой упаковки, ее пленка биологически разлагается всего за 180 дней и становится удобрением для почвы, ведет себя так же, как апельсиновая корка.

Компания TIPA была основана с целью обеспечения целостного решения значительного сокращения огромного количества не перерабатываемых отходов в настоящее время.

Гибкие пакеты теперь стали одним из самых популярных видов упаковки в мире, и это продолжает распространяться из-за его высших функциональных свойств.

Доступные для широкого диапазона форматов упаковки продуктов, TIPA в настоящее время включает саморазлагаемые прозрачные литые пленки, которые пломбируются с двух сторон для печати на обеих сторонах упаковки, обычно используются для упаковки свежих овощей и фруктов, хлебобулочных изделий и зерновых продуктов.

Также упаковка может быть использована для пакетов, сумок, для мюслей, картофельных чипсов и других закусок, зерновых и сушеных продуктов и витаминных капсул.




Переведено специально для MMGP.ru
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