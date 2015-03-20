Объем нелегально выведенных средств из России сократился в 2,5 раза

Представители Центробанка заявляют об уменьшении нелегально вывезенных средств из Российской Федерации в 2,5 раза в сравнении с данными прошлого года. Такое сообщение прозвучало на ежегодно проводимой конференции региональных банков.
Председатель Центробанка заявляет о дальнейшем стремлении очистить банковскую среду от подозрительных операций. Набиуллина заявляет, что качественно новая политика начинает приносить плоды - тенденция вывода средств за границу с каждым годом заметно идет на убыль.
В подтверждении своих слов, председателем Центробанка была озвучена статистика прошлых лет. Так, в 2015 году за границу было выведено 500 миллиардов рублей. А в прошлом году - 190 миллиардов денежных средств.
специально для mmgp.ru
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