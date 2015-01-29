MonitoringFF Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.01.2015 Сообщений: 13,192 Благодарностей: 71 КП: 0.052

ot-nadia.ru - Brave Knights

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 24.01.2017



Brave Knights



Цитата: Это проект не только о рыцарстве, доблести и чести. Это повесть о трудном военном времени и о сплочении народов. Окунись в эпоху того времени и узнаешь, как выживали люди во время войны. Построй свое государство, развивай индустрию ресурсов. Создай свое войско и тогда твои подчиненные принесут тебе много золота! Об игре:



Как начать играть?

Итак. Вы прошли регистрацию и перешли на игровое поле. Это ваше маленькое государство. Чтобы спастись от разбойников, вам необходимо создать свое войско - нанять рыцарей. Каждый воин несет определенную службу и приносит золото в вашу казну. Чтобы собирать ресурсы, нужно купить стройматериалы в лавке и построить склад. Ресурсы находятся за пределами ваших ворот, поэтому подвергаются нападению разбойников. Чтобы сохранить все добытые ресурсы, следует собирать их на склад не менее 2-х раз в сутки. То есть, чтобы начать играть и получать доход,

нужно нанять рыцарей и построить склад. Срок службы воинов - 3 мес.

Таблица доходности рыцарей:













Подробнее о постройках:

Для строительства любого здания требуется определенное кол-во строительных материалов. Их следует купить в торговой лавке. Для чего же нужны нам эти постройки и какой доход они могут принести? После строительства все здания выполняют роль фабрик и заводов. Вы можете сами производить строительные материалы и продукцию для столовой. Все постройки будут служить вам 1 год, после чего нужно их обновить.

Загоны:

После строительства загона вам будет доступна покупка двух животных: овца и лошадь. Они принесут вам мясную продукцию. Мясо можно продавать за золото в торговой лавке или приготовить шашлык и колбасу. Переработанную продукцию можно поставлять под реализацию в главную столовую. Продукция на складе не портится. Животные живут вечно и не умирают.





Общие положения и правила:

Игровые валюты проекта: серебро (счет для покупок) и золото (счет для вывода). Курс серебра: 100 серебра = 1 рублю. Курс золота 100 золота = 1 рублю. После пополнения вы получаете серебро на счет для покупок. Вся прибыль на проекте выдается золотом на счет для вывода. Бонусы выдаются серебром. На первое пополнение вы получаете +50% от вашего вложения.

Уровни:

Проект имеет бесконечное колличество уровней, каждый из которых состоит из 100 баллов. Баллы вы набираете, выполняя определенные действия в игре ( собрать, продать, купить). По достижению нескольких уровней, вам ставятся доступными новые возможности, что позволяет зарабатывать еще больше.

Энергия и настроение:

В отличае от уровней, энергия и настроение, наоборот отнимаются у вас за определенные действия в игре. Если шкала показывает 0/100 единиц, то вы не сможете работать (собирать, продавать, покупать). Ваши силы иссякли. Энергию можно пополнить в главной столовой. Для этого нужно купить готовую продукцию и покушать ее в этой же столовой. Настроение можно поднять выпив пива в баре "Охотник!"

Все заработанное вами золото выводится в автоматическом режиме. Желаем вам успехов и хорошего заработка!



Бонусы:



При регистрации 2500 монет в подарок!



Платежные системы:



Payeer, Free-Kassa



Реферальная программа:



Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.





Мой вклад:



Итак. Вы прошли регистрацию и перешли на игровое поле. Это ваше маленькое государство. Чтобы спастись от разбойников, вам необходимо создать свое войско - нанять рыцарей. Каждый воин несет определенную службу и приносит золото в вашу казну. Чтобы собирать ресурсы, нужно купить стройматериалы в лавке и построить склад. Ресурсы находятся за пределами ваших ворот, поэтому подвергаются нападению разбойников. Чтобы сохранить все добытые ресурсы, следует собирать их на склад не менее 2-х раз в сутки. То есть, чтобы начать играть и получать доход,нужно нанять рыцарей и построить склад. Срок службы воинов - 3 мес.Для строительства любого здания требуется определенное кол-во строительных материалов. Их следует купить в торговой лавке. Для чего же нужны нам эти постройки и какой доход они могут принести? После строительства все здания выполняют роль фабрик и заводов. Вы можете сами производить строительные материалы и продукцию для столовой. Все постройки будут служить вам 1 год, после чего нужно их обновить.После строительства загона вам будет доступна покупка двух животных: овца и лошадь. Они принесут вам мясную продукцию. Мясо можно продавать за золото в торговой лавке или приготовить шашлык и колбасу. Переработанную продукцию можно поставлять под реализацию в главную столовую. Продукция на складе не портится. Животные живут вечно и не умирают.Игровые валюты проекта: серебро (счет для покупок) и золото (счет для вывода). Курс серебра: 100 серебра = 1 рублю. Курс золота 100 золота = 1 рублю. После пополнения вы получаете серебро на счет для покупок. Вся прибыль на проекте выдается золотом на счет для вывода. Бонусы выдаются серебром. На первое пополнение вы получаете +50% от вашего вложения.Уровни:Проект имеет бесконечное колличество уровней, каждый из которых состоит из 100 баллов. Баллы вы набираете, выполняя определенные действия в игре ( собрать, продать, купить). По достижению нескольких уровней, вам ставятся доступными новые возможности, что позволяет зарабатывать еще больше.Энергия и настроение:В отличае от уровней, энергия и настроение, наоборот отнимаются у вас за определенные действия в игре. Если шкала показывает 0/100 единиц, то вы не сможете работать (собирать, продавать, покупать). Ваши силы иссякли. Энергию можно пополнить в главной столовой. Для этого нужно купить готовую продукцию и покушать ее в этой же столовой. Настроение можно поднять выпив пива в баре "Охотник!"Все заработанное вами золото выводится в автоматическом режиме. Желаем вам успехов и хорошего заработка!

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