Новый офис в США обойдется LG около $300 млн

Производитель из Южной Кореи LG вложит в общей сложности 300 миллионов долларов США на постройку новой штаб-квартиры в Нью-Джерси. Ожидается окончание строительства в конце 2019 года. Офис будет приносить несколько десятков млн долларов каждый год в региональную экономику.
Штаб-квартира объединит в себе множество мелких разбросанных офисов по всей стране. Решение принято для усиления позиций на важнейшем рынке для компании и принято с учетом недавних рекомендаций президента США по созданию производственный мощностей.
Среди всех зарубежных рынков, США занимает ключевую роль в бизнесе компании и составляет 30% от общего объема продаж. Из всего рынка смартфонов в Америке LG имеет долю 15%.
специально для mmgp.ru
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