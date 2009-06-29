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Новый офис в США обойдется LG около $300 млн

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Старый Сегодня, 03:29
#1
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Новый офис в США обойдется LG около $300 млн


Производитель из Южной Кореи LG вложит в общей сложности 300 миллионов долларов США на постройку новой штаб-квартиры в Нью-Джерси. Ожидается окончание строительства в конце 2019 года. Офис будет приносить несколько десятков млн долларов каждый год в региональную экономику.

Штаб-квартира объединит в себе множество мелких разбросанных офисов по всей стране. Решение принято для усиления позиций на важнейшем рынке для компании и принято с учетом недавних рекомендаций президента США по созданию производственный мощностей.

Среди всех зарубежных рынков, США занимает ключевую роль в бизнесе компании и составляет 30% от общего объема продаж. Из всего рынка смартфонов в Америке LG имеет долю 15%.

специально для mmgp.ru
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#2
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Имя: Сергей
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Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,825
Благодарностей: 6,209
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Re: Новый офис в США обойдется LG около $300 млн
Такие суммы аж голову сносит, но для них это разумеется звучит по другому
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