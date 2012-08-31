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Эксперты назвали наиболее популярное у хакеров вредоносное ПО

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Старый Сегодня, 03:03
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Эксперты назвали наиболее популярное у хакеров вредоносное ПО
В первый раз за целый год Hummingbad лишился лидерства в рейтинге самых популярных вредоносов для Android.



Впервые с февраля 2016 года Hummingbad утратил первую позицию в списке наиболее распространенного вредоносного ПО для мобильных устройств. Как сообщают эксперты компании Check Point, троян уступил лидерство модульному бэкдору для Android под названием Triada, до недавнего времени занимавшему второе место. Вредонос позволяет загружать на зараженную систему дополнительное ПО с правами суперпользователя и внедрять его в системные процессы.

Третье место в рейтинге принадлежит вредоносному ПО Hiddad. Хотя его главной функцией является отображение рекламы, вредонос также способен получать доступ к важной информации о встроенных в ОС механизмах безопасности, тем самым позволяя хакерам получить конфиденциальные данные пользователей.

В общей сложности на вредоносное ПО для мобильных устройств пришлось 9% от всех обнаруженных в прошлом месяце атак. Наиболее распространенным вредоносом для настольных систем эксперты Check Point назвали Kelihos – ботнет, используемый для кражи биткойнов. От атак с его использованием пострадали 5% от всех организаций в мире. Далее следуют руткит для Windows под названием HackerDefender и троян-шифровальщик Cryptowall, заразившие 4,5% компаний.

В десятку также попали червь Conficker, загрузчик вымогательского ПО Nemucod, программа для похищения учетных данных RookieUA, многофункциональный бот Nivdort (он же Bayrob), банковские трояны Zeus и Ramnit, а также ботнет для рассылки спама Necurs.
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