Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitcoinfh.com 1000-50.000 сатоши 30 минут ePay накопительный Платит!

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Старый Сегодня, 03:00
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
bitcoinfh.com 1000-50.000 сатоши 30 минут ePay накопительный Платит!
После регистрации заявлена раздача 1000-50000 сатоши каждые пол часа на ePay
Рефералка : http://bitcoinfh.com/faucethub/?r=12...g5fe8zBGHRVZsB
Кран с возможностью апгрейда

РЕФ 25%

Выплата каждый понедельник от 20000 сатоши, но как показывает практика платит в разное время.
В день дает сделать 10 кликов через каждые 30 минут.
После регистрации пишит, должно пройти до суток для активации в системе.


После нажатия кнопки, выкидывает на страницу с рекламой, нажимаете Пропустить рекламу(в правом верхнем углу)

Скрины выплат :




Рефералка : http://bitcoinfh.com/faucethub/?r=12...g5fe8zBGHRVZsB
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