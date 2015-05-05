bitcoinfh.com 1000-50.000 сатоши 30 минут ePay накопительный Платит!

После регистрации заявлена раздача 1000-50000 сатоши каждые пол часа на ePay
Рефералка : http://bitcoinfh.com/faucethub/?r=12...g5fe8zBGHRVZsB
Кран с возможностью апгрейда
РЕФ 25%
Выплата каждый понедельник от 20000 сатоши, но как показывает практика платит в разное время.
В день дает сделать 10 кликов через каждые 30 минут.
После регистрации пишит, должно пройти до суток для активации в системе.
После нажатия кнопки, выкидывает на страницу с рекламой, нажимаете Пропустить рекламу(в правом верхнем углу)
Скрины выплат :
Рефералка : http://bitcoinfh.com/faucethub/?r=12...g5fe8zBGHRVZsB