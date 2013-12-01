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Как инвестировать в хайпы, чтобы заработать и не прогореть?

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Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,352
Благодарностей: 94
КП: 0.001
Как инвестировать в хайпы, чтобы заработать и не прогореть?
Высокодоходное инвестирование – это еще и высокорискованное капиталовложение, которое может быть успешным только в том случае, если вы тщательно и планомерно продумаете стратегию и будете пристально анализировать каждый проект. При этом существуют определенные правила инвестирования в хайпы, которые помогут свести риски и убытки к минимуму:
  1. Старайтесь войти в хайп "вовремя": первые инвесторы пишут о выплатах, а админ начал плавно покупать рекламу на тематических форумах.
  2. Старайтесь выбрать самый гибкий "инвестиционный план" с заморозкой средств на минимальный термин.
  3. Вкладывайте в конкретный хайп-проект только один раз, цель - выйти в безубыток побыстрее.
  4. Прибыль желательно выводить регулярно в зависимости от инвестиционных планов. Если прибыль начисляется ежедневно - выводите каждый день. Если прибыль начисляется 1 раз в месяц - выводите раз в месяц.
  5. Обращайте внимание на оригинальность легенды и оформление хайпа: интерфейс сайта должен быть интуитивным, дизайн выглядеть приятно, а в текстах не должно быть ошибок.
  6. Если на сайте есть хоть какие-то документы и контакты, то это хоть и маленький, но все же однозначно плюс проекту.
  7. Не вкладывайте в хайпы средства, потеря которых окажет значительное неблагоприятное влияние на ваше финансовое благосостояние. Вкладывайте только свободные средства.
  8. Выраженная сезонность – есть такие периоды, в которые админам не терпится забрать всю кассу. Также в эти периоды увеличивается поток выводов средств и уменьшается поток инвестиций, что дает большую вероятность скама хайпа. Советуем выводить средства раньше этих периодов:
    • Декабрь (Новый год) – в это время деньги нужны всегда и много;
    • Летние каникулы (июнь - август) – инвесторы выводят деньги для отпуска.
  9. При инвестировании в хайпы используйте диверсификацию. Распределяйте инвестиционную сумму между несколькими хайпами одновременно, это повысит ваши шансы.

Более подробно о хайпах и особенностях заработка с использованием этого инвестиционного инструмента, читайте в этой статье.
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