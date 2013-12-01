Как инвестировать в хайпы, чтобы заработать и не прогореть?
Высокодоходное инвестирование – это еще и высокорискованное капиталовложение, которое может быть успешным только в том случае, если вы тщательно и планомерно продумаете стратегию и будете пристально анализировать каждый проект. При этом существуют определенные правила инвестирования в хайпы, которые помогут свести риски и убытки к минимуму:
Старайтесь войти в хайп "вовремя": первые инвесторы пишут о выплатах, а админ начал плавно покупать рекламу на тематических форумах.
Старайтесь выбрать самый гибкий "инвестиционный план" с заморозкой средств на минимальный термин.
Вкладывайте в конкретный хайп-проект только один раз, цель - выйти в безубыток побыстрее.
Прибыль желательно выводить регулярно в зависимости от инвестиционных планов. Если прибыль начисляется ежедневно - выводите каждый день. Если прибыль начисляется 1 раз в месяц - выводите раз в месяц.
Обращайте внимание на оригинальность легенды и оформление хайпа: интерфейс сайта должен быть интуитивным, дизайн выглядеть приятно, а в текстах не должно быть ошибок.
Если на сайте есть хоть какие-то документы и контакты, то это хоть и маленький, но все же однозначно плюс проекту.
Не вкладывайте в хайпы средства, потеря которых окажет значительное неблагоприятное влияние на ваше финансовое благосостояние. Вкладывайте только свободные средства.
Выраженная сезонность – есть такие периоды, в которые админам не терпится забрать всю кассу. Также в эти периоды увеличивается поток выводов средств и уменьшается поток инвестиций, что дает большую вероятность скама хайпа. Советуем выводить средства раньше этих периодов:
Декабрь (Новый год) – в это время деньги нужны всегда и много;
Летние каникулы (июнь - август) – инвесторы выводят деньги для отпуска.
При инвестировании в хайпы используйте диверсификацию. Распределяйте инвестиционную сумму между несколькими хайпами одновременно, это повысит ваши шансы.
Более подробно о хайпах и особенностях заработка с использованием этого инвестиционного инструмента, читайте в этой статье.