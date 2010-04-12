Бонус или рефбек + страховка от PROFVEST

PROFVEST
предлагает ТОПовые условия инвестирования для наших вкладчиков.
По всем проектам, представленным на блоге, производятся выплаты бонусов
в виде рефбека
в размере 60%-70%
от реферального вознаграждения.
Наше преимущество также в том, что все ТОПовые проекты
попадают к нам на блог и, зачастую, происходит это на старте, когда раскрутка проекта только планируется – это дает инвесторам отличную возможность зарабатывать, когда о площадке еще никто не знает.
Кроме большого рефбека, мы предоставляем страховки
от потерь, при чем не только те, которые дают админы – из личных средств не раз покрывались все потери до безубытка нашим инвесторам. Более подробно о получении рефбека и страховки можно почитать в этой статье
.