Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бонус или рефбек + страховка от PROFVEST

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Здесь вы найдете интересную и полезную информацию по вариантам вложения денег, описания возможных "подводных камней", мои отчеты инвестирования, а также описание моих успехов и неудач.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:16
#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,351
Благодарностей: 93
КП: 0.001
Бонус или рефбек + страховка от PROFVEST
PROFVEST предлагает ТОПовые условия инвестирования для наших вкладчиков.

По всем проектам, представленным на блоге, производятся выплаты бонусов в виде рефбека в размере 60%-70% от реферального вознаграждения.

Наше преимущество также в том, что все ТОПовые проекты попадают к нам на блог и, зачастую, происходит это на старте, когда раскрутка проекта только планируется – это дает инвесторам отличную возможность зарабатывать, когда о площадке еще никто не знает.

Кроме большого рефбека, мы предоставляем страховки от потерь, при чем не только те, которые дают админы – из личных средств не раз покрывались все потери до безубытка нашим инвесторам. Более подробно о получении рефбека и страховки можно почитать в этой статье.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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