Ошибка в сети Zcash связана с устаревшим кодом

В начале недели сеть Zcash столкнулась с рядом проблем, которые у многих пользователей вызвали опасения о форке блокчейна. Однако, основатель проекта Зуко Уилкокс (Zooko Wilcox) опроверг эти предположения, объяснив, что проблемы связаны с устаревшей версией программного обеспечения Zcash, в которой содержалась ошибка.
Изначально проблему действительно связали с форком цепи. Однако позднее команда Zcash обнаружила ошибку в релизе, относящемуся к ноябрьскому обновлению. Узлы, которые не обновились, «просто останавливались и отказывались следовать какой-либо цепочке после того, как замечали триггерный блок», - написал Уилкокс.
По словам члена команды Zcash Шина Боуи (Sean Bowe), в скором времени они планируют опубликовать подробный анализ ошибки.
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«В ближайшее время я проведу подробный анализ, независимо от того, подтвердится форк или что-то другое. Я считаю, что это не был форк цепочки, -
пишет Боуи, -
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Судя по характеру ошибки, узлы, столкнувшиеся с проблемой, должны просто остановиться и прекратить обрабатывать новые блоки. Именно так мы и обнаружили ошибку».
Во избежание возможных проблем, Уилкокс рекомендует пользователям обновиться до последнего релиза.
На проблемы в сети не замедлила отреагировать цена анонимной криптовалюты. В течение 24 часов стоимость Zcash понизилась примерно на 2.5%, опустившись до отметки в 33 доллара.
К слову сказать, различные ошибки довольно часто нарушают работу сайтов, негативно влияя на их репутацию. Довольно щедрый способ борьбы с багами предлагает популярный теневой интернет-рынок Hansa. Недавно они анонсировали программу поощрения, предлагающую за каждую обнаруженную уязвимость вознаграждение размером до 10 биткоинов. Пользователям сайта предлагается анонимно сообщать о найденных ошибках и получать за это вознаграждение.
Уязвимости (как и размер вознаграждения) делятся на три основные группы: ошибки, серьёзно влияющие на работу сайта, поощряются суммой в 10 биткоинов. Вознаграждение за обнаружение менее критических ошибок составляет 1 биткоин. За сообщение о незначительных багах Hansa Market предлагает 0.05 биткоина.