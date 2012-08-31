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В России зарегистрирован почти 81 миллион прав собственности на жилье

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В России зарегистрирован почти 81 миллион прав собственности на жилье
Почти 80,8 миллиона прав собственности на жилые помещения зарегистрировано в Едином государственном реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРН) рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Росреестра.



При этом, по словам собеседника агентства, более 97% – 78,8 миллиона – прав собственности принадлежит физическим лицам. Почти 1% прав на жилье, или 788,8 тысячи, в настоящее время закреплено за муниципалитетами, а 0,8% прав, или 648,7 тысячи, – за субъектами РФ.

Владельцами еще 0,4% прав собственности (337,9 тысячи) сегодня являются юридические лица. Меньше все всего прав в настоящее время зарегистрировано за Российской Федерацией – всего 242,7 тысячи, или 0,3% от всех зарегистрированных в ЕГРН прав собственности, уточнили в Росреестре.

Представитель службы также добавил, что с момента начала ведения в России ЕГРН в 1997 году общее число зарегистрированных прав собственности на жилье в результате приватизации составило 36 миллионов. Из них на Москву пришлось больше 3 миллионов, на Московскую область – более 2 миллионов, на Петербург – более 1,9 миллиона, на Свердловскую область – более 1,4 миллиона, на Башкортостан – более 1,2 миллиона, на Нижегородскую область – около 1,2 миллиона, а на Самарскую и Челябинскую области – более 1,1 миллиона в каждом из регионов.

Цитата:
Общее количество зарегистрированных прав на основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан нельзя приравнять к общему количеству граждан, которые воспользовались правом бесплатной приватизации жилья. В соответствие с законодательством, каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. При этом несовершеннолетние, ставшие собственниками жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия, –
обратили внимание в Росреестре.

Ранее ведомство сообщало, что на данный момент в России приватизирован почти 21 миллион жилых помещений, причем больше всего в Москве (более 1,8 миллиона), Московской области (более 1,4 миллиона), Петербурге (около 1 миллиона), Свердловской области (около 900 тысяч), Челябинской области (около 700 тысяч), Нижегородской области и в Татарстане (более 600 тысяч в каждом регионе).

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