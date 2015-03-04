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ФРГ досрочно завершает вывоз золотых резервов из-за границы

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ФРГ досрочно завершает вывоз золотых резервов из-за границы



В 2016 году Бундесбанк выполнил план транспортировки во Франкфурт-на-Майне золотых резервов, хранившихся в Нью-Йорке.

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) в четверг, 9 февраля, объявил о планах уже в нынешнем году завершить запланированный вывоз в Германию из-за границы золотых резервов. В минувшем году были возвращены золотые слитки, хранившиеся в Нью-Йорке, а в 2017 году из Парижа будет перевезено оставшееся золото.

Таким образом, Бундесбанк опередит собственный график на несколько лет. В 2013 году финансовый регулятор объявил, что к 2020 году половина немецкого золота, хранившегося за границей - в Нью-Йорке, Париже и Лондоне - вернется в хранилища во Франкфурте-на-Майне. Другая половина останется в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке и в Банке Англии в Лондоне. Бундесбанк не перевозит все золото в Германию, чтобы при необходимости иметь возможность обмена золотых резервов на иностранную валюту. Поскольку Банк Франции относится к еврозоне, как и Германия, он больше не будет использоваться для хранения золота.

Германия обладает вторыми в мире по величине золотыми резервами - после США. В распоряжении Бундесбанка находятся почти 3400 тонн золота, которые в конце 2016 года оценивались в 119,3 млрд евро. На 31 декабря 2016 года 1600 тонн золота (47,9%) находились уже во Франкфурте-на-Майне, 1200 тонн (36,6%) были и останутся в Нью-Йорке, 432 тонны (12,8%) будут и дальше храниться в Лондоне. Оставшуюся 91 тонну золота (2,7% общих запасов) Бундесбанк вывезет из Банка Франции в Париже в течение 2017 года. На этом процесс перераспределения золотых резервов будет завершен.

Золотые резервы Германии начали формироваться в 1950-х годах в результате так называемого немецкого экономического чуда. Тогда ФРГ активно меняла полученные благодаря растущему экспорту доллары на золото в Центробанке США. Таким образом, немецкие золотые резервы появились за границей, что в период холодной войны рассматривалось как более безопасное место хранения. В 2012 году в Германии началась общественная дискуссия о том, насколько безопасно иметь резервы за границей в новых условиях, после чего Бундесбанк объявил о перераспределении золота.

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