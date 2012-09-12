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Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone

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Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone
Apple выпустит самый дорогой в истории iPhon
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Компания Apple по случаю десятилетия существования iPhone выпустит юбилейный гаджет.
Об этом сообщает Fast Company.

Отмечено, что новый 5,8-дюймовый iPhone, с названием iPhone 8 или iPhone X, будет стоить больше тысячи долларов.

Телефон будет иметь множество новых возможностей и элементов дизайна. Так, например, у гаджета будет новый OLED-дисплей, занимающий всю переднюю панель телефона, а также улучшенная память, по сравнению с iPhone 7.

Новый телефон будет иметь большую, чем его предшественник, батарею, но ее точный размер остается неизвестным. Также iPhone 8 будет иметь инновационный оригинальный дизайн.

“Новый телефон будет выглядеть как гладкий черный монолит, с небольшим количеством визуальных перерывов в его гладком дизайне“, – говорится в статье.

Сообщается, что обратная сторона нового гаджета будет сделана вероятно из стекла, а не из металла, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки. Тем не менее, известно, что компания Apple может изменить характеристики и спецификации будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.
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Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в 01:49.
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