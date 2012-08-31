Alibaba инвестирует в мир будущего: топ-6 идей

Китайский бизнес постепенно превращается в центр мировых инноваций. Если раньше компании из КНР слепо копировали чужое, то теперь сами становятся двигателями прогресса. Так, Alibaba, в первую очередь известная своей торговой площадкой, также проявляет огромную активность в сфере разработки искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей, робототехники, облачных вычислений и прочих перспективных современных технологий. Об этом сообщает портал gmbox.ru.
Ранее она подписала с HTC соглашение о сотрудничестве, целью которого является развитие виртуальной реальности. Также у Alibaba есть собственная мобильная операционная система YunOS, которая недавно обогнала по популярности iOS в Китае.
Виртуальная реальность + электронная торговля
Alibaba и HTC представили сервис для мобильных покупок через виртуальную реальность Buy+, доступный на самых последних смартфонах тайваньской компании. Пользователи могут ознакомиться и заказать товар через в виртуальную реальность, а затем забрать его в магазине одного из партнеров Alibaba.
Искусственный интеллект + оплата
Пользователи вскоре смогут повсеместно оплачивать покупки с помощью системы распознавания лиц в сервисе Alipay. Сканирование лиц будет также использоваться для идентификации пользователя в процессе входа в систему Alipay и для подтверждения заказов.
Робототехника + обслуживание
Человекоподобный робот Pepper на базе YunOS вскоре будет приветствовать авиапассажиров Китая. Он будет сканировать людей для идентификации личности и печатать для них посадочный талон. Он также сможет подсказать, как дойди до нужного места, и будет поддерживать перевод с английского на китайский и обратно.
Дополненная реальность + логистика
Cainiao, подразделение Alibaba Group, занимающееся логистикой, с помощью партнерства с другими компаниями стремится реализовать невероятно быструю доставку: по всему Китаю в течение 24 часов, а по всему миру – в течение 72 часов. Использование гарнитуры Microsoft Hololens помогает сотрудникам найти кратчайший путь к нужному товару на складских стеллажах. После этого очки сканируют штрих- код, а сотрудник проверяет качество продукции и совершает прочие сопутствующие действия.
Робототехника + логистика
Роботы компании Alibaba смогут перемещать товары внутри складов, а также поднимать и перемещать уже заполненные полки с отсортированными товарами в специально отведенные места. В Cainiao также придумали алгоритм, который может автоматически рассчитать наиболее подходящий размер бумажной коробки для упаковки товаров. Алгоритм помогает сэкономить от 5% до 15% упаковочных материалов.
Облачные технологии + автомобили
Roewe RX5 стал первым автомобилем массового производства, работающим на базе YunOS. Машина подключается к облачным сервисам посредством беспроводной связи и соединяется со смарт- устройствами для совместной работы через открытую платформу. Такой автомобиль может быть запрограммирован для автоматического следования за другим автомобилем. Навигацией, музыкой, кондиционером и прочими функциями в таком автомобиле можно управлять не только с помощью тачскринов, но и с помощью голосовых команд.