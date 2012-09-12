Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,059 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Intel инвестирует 7 млрд долларов в завод в США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:11
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,823
Благодарностей: 6,209
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Intel инвестирует 7 млрд долларов в завод в США
Американская ИТ-корпорация Intel запустила завод по сборке бюджетных ноутбуков и планшетных компьютеров, сообщает Grifonsoft.

На заводе корпорации будет реализован проект по узловой промышленной сборке, мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тыс. электронных устройств ежегодно.

При этом управляющей компанией в проекте является госструктура, которая курирует вопросы коммуникаций, информатики и электроники. Всего на заводе американской корпорации работает 2 тыс. сотрудников.

Кроме того, к процессу производства привлечены сотрудники Гаванского университета, которые поставляют на завод операционные системы и другое программное обеспечение, устанавливаемое в планшетах и ноутбуках.

По материалам РБК-Украина
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP| ►ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ |Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чистая прибыль Intel составила 3,4 млрд долларов в III квартале clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 23 08.11.2016 16:00
ArcelorMittal инвестирует в стальной завод Германии € 1,1 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.03.2016 22:28
Intel вложит $5,5 млрд в китайский завод для переориентации chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.10.2015 13:49
Корпорация Intel поглощает компанию Altera за 16.7 млрд долларов Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.06.2015 21:31
Intel инвестирует сотни тысячь долларов в стартап 13-летнего разработчика принтера Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.11.2014 00:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hyipfocuscom
IndustryPower - industrypower.biz
От hyipfocuscom в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Invol.net - invol.net
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Набиуллина поставила задачу перед банками удвоить капитал
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Animal79
Реальные доходы граждан России продолжают падать
От Animal79 в разделе «Горячие новости»
Аватар kamol_mix
В Беларуси с 1 января ввели слежку за интернет-пользователями
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Алена Соколова
В Китае пройдёт крупный блокчейн-хакатон
От Алена Соколова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,059
Тем
453,082
Сообщений
11,088,800

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube