Intel инвестирует 7 млрд долларов в завод в США

Американская ИТ-корпорация Intel запустила завод по сборке бюджетных ноутбуков и планшетных компьютеров, сообщает Grifonsoft.
На заводе корпорации будет реализован проект по узловой промышленной сборке, мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тыс. электронных устройств ежегодно.
При этом управляющей компанией в проекте является госструктура, которая курирует вопросы коммуникаций, информатики и электроники. Всего на заводе американской корпорации работает 2 тыс. сотрудников.
Кроме того, к процессу производства привлечены сотрудники Гаванского университета, которые поставляют на завод операционные системы и другое программное обеспечение, устанавливаемое в планшетах и ноутбуках.