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Ветряные станции в Европе впервые превзошли по мощности угольные

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Ветряные станции в Европе впервые превзошли по мощности угольные
Ветряные электростанции, которые находятся в Европе, в 2016 году обошли впервые тепловые электростанции, работающие на угле, по показателю общей мощности. Об этом рассказывает WindEurope.

В европейских странах около 10,4% составляла энергия из ветряных электростанций от общего объема используемой энергии. В прошлом году совокупная мощность энергии, полученной из ветряков, в Европе составляла 153,7 гигаватта, и по этому показателю ее обошла только ТЭС, работающая на природном газе.

В 2016 году инвестиции европейских стран в это дело достигли 27,5 миллиарда евро, в процентных расчетах они увеличились на 4 единицы. Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Ирландия и Литва - это перечень стран, которые уделяют ветровой энергии больше всего внимания.

В январе Анатолий Чубайс, глава «Роснано», говорил, что среди главных трендов, которые могут изменить экономику России, является возобновляемая энергетика. Однако, по его словам, ветровая энергетика пока не состоялась.

Однако, президент Сбербанка Герман Греф опроверг мнение Чубайса и сказал, что никакой солнечной или ветровой энергетики в России не будет еще ближайшие 10 лет.

Китай также посчитал, что инвестировать в это дело выгодно, поэтому в начале года сообщалось, что к 2020 году эта страна вложит в возобновляемые источники энергии около 2,5 триллиону юаней (361 миллиард долларов).


Специально для mmgp.ru
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