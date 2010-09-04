Vert Rotors получает £46 тыс для производства малых компрессоров

Шотландская компания Vert Rotors из Эдинбурга является производителем самых малых промышленных компрессоров, которая получила финансовую поддержку в размере £46 тыс. от регионального гранта Scottish Enterprise для своего развития.
Компания намерена использовать эти средства для наращивания своего производства, увеличивая производительность обрабатывающей промышленности в четыре раза и также для объема продаж на международном уровне.
Компания была основана в 2013 году. Олли Дмитриев является генеральным директором компании Vert Rotors, которая производит небольшие винтовые компрессоры с конической роторной конструкцией. Он предназначен для аэрокосмонавтики, медицины и других отраслей применения, где вибрация и шум не могут быть приемлемыми, а габариты и вес критически важными.
Компания также выпустила установку сверхточного оборудования для производства микро-компрессоров и имеет три четверти клиентов, которые находятся за пределами Великобритании, в том числе из списка производителей Fortune 500 в Европейском Союзе и США.
Компрессоры от Vert Rotors представляют собой новый тип винтового компрессора. Это винтовые компрессоры для получения высокого давления без вибрации. Они высоко эффективные. Новая коническая технология Vert открыла новый рынок малых даже миниатюрных винтовых компрессоров, которые производят высокое давление без вибрации.
Vert запускает самый маленький в мире высокого давления чистого воздуха компрессор VERT.04. Благодаря миниатюрным размерам и потреблению электроэнергии 150W, VERT.04 является наименьшим безмасляным компрессором. Из-за его низкого уровня шума, низкого уровня вибрации и малых размеров, VERT.04 идеальный портативный компрессор сжатого воздуха для рабочего стола.
Перевод специально для mmgp.ru