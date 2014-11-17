Float привлек $3 миллиона для своей платформы микрозаймов

Расположенный в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, финтех-стартап, который предлагает мгновенный доступ к небольшим кредитным линиям в долларах, получил 3 миллиона долларов финансирования в посевном раунде. Среди инвесторов можно выделить Camp One Ventures и Funders Club.
Компания намерена использовать полученные средства для разработки новых продуктов, на создание стратегических партнерских отношений для расширения в масштабах страны и маркетинг.
Возглавляемая Максом Клейном, Float представляет собой технологическую компанию, которая дает возможность новым заемщикам удостоверить свою кредитоспособность с помощью собственной системы оценок и предоставляет им доступную кредитную альтернативу. Благодаря использованию машинного обучения и транзакционным данным, платформа разработала альтернативный, не основанный на модели FICO, андеррайтинг, что позволяет быстро принимать индивидуальные кредитные решения и предоставлять небольшие займы прямо на дебетовую карту клиента.
Обычно открытые кредитные линии колеблются в диапазоне от 50 до 1000 долларов и, как правило, используются для выравнивания доходов или в случаях финансовых чрезвычайных ситуаций. Взимается 5% комиссия за перевод при суммах от 50 долларов (если сумма меньше 50 долларов, то комиссия составляет 2,5 доллара) и отсутствуют скрытые расходы и проценты.
В настоящее время компания обслуживает клиентов в штатах Калифорния и Юта и планирует начать работать по всей стране в течение 6-12 месяцев.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru