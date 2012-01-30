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В Китае снова преследуют Bitcoin

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Старый Сегодня, 00:25
#1
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Имя: Сергей
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В Китае снова преследуют Bitcoin
Китайский регулятор угрожает закрыть биржи, которые торгуют Bitcoin. Чтобы этого не произошло, площадки должны отказаться от проведения финансовых операций, которые могут быть использованы как инструмент отмывания денег.

Это объявление выпущено на фоне падения курса национальной валюты – юаня. И сохраняющихся опасениях по поводу резкого оттока капитала из страны.

Некоторые полагают, что китайские инвесторы вкладывают деньги в криптовалюту, чтобы обойти контроль за движением капитала. Эта мера была внедрена недавно в рамках борьбы с оттоком средств из Китая.

На этой неделе Центробанк Китая опубликовал неутешительные новости. В январе валютные резервы Китая упали ниже $3 трлн впервые за последние шесть лет – до $2.998 трлн.

В течение 2015-2016 годов валютные резервы страны тоже сокращались.

Также в 2016 году наблюдалось падение китайского юаня – на 6,6% по отношению к доллару США. Это самый высокий процент с 1994 года.

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Старый Сегодня, 00:32
#2
 
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Благодарностей: 0
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Re: В Китае снова преследуют Bitcoin
Не думаю что биржи уж так и паникуют , что их могут закрыть сайт. В любом случае тем кому нужен обмен и так знают как зайти на сайт.
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