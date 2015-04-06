Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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exinvest.biz - Exinvest

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:23
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 746
Благодарностей: 293
КП: 0.064
exinvest.biz - Exinvest
Я не админ данного проекта



Старт проекта: 09.02.2017.

О проекте: Exinvest - Компания «EXINVEST» является лидером в сфере инвестиционной деятельности за счет своей политики много направленного действия. Мы работаем сразу в нескольких направлениях никоим образом не связанных между собой. Это позволяет нам всегда уменьшать риски в случае кризиса по тому или иному направлению.

Наша сфера деятельности:
Ставки на спорт: Отдельное подразделение компании работает в направлении спортивных ставок. Для неподготовленного человека может показаться что данные направление не может принести большой прибыли. Но на самом деле при грамотной и профессиональной работе тут мы получаем очень высокие прибыли за счет ежедневно проходящих тех или иных спортивных мероприятий и профессиональной команды каперов.

Торговля на валютных рынках: Работа на валютных рынках сегодня для нас фактически не менее прибыльное направление чем рынок недвижимости. И в первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день нестабильность валютного рынка и большая волатильность отдельных валют позволяют нам извлекать высокие прибыли за кратковременный период. Таким образом получая высокую прибыль за короткие сроки.

Инвестиции в разработку мобильных приложений и игр: Последним и самым новым направлением уже приносящим нам хорошую прибыль и продолжающим набирать обороты является – разработка приложений и игр. Мы привлекаем свои средства для разработки перспективных платных приложений и игр, а далее имеем долгосрочную прибыль от их дальнейшей реализации в онлайн магазинах AppStore, GooglePlay и WindowsMarket. Данная прибыль составляет от 50% и выше от валовой выручки от продаж продукта.

Инвестиции в недвижимость: На сегодняшний день это одно из самых приоритетных направлений нашей компании, ввиду того что в последнее время рынок недвижимости сильно просел, мы получили возможность приобретать реализовывать недвижимость по очень привлекательным ценам. Инвестиционные потоки по этому направлению идут не так активно, как по остальным, но зато они приносят больше валовой выручки.

Инвестиционные планы:
Тариф "Единый": 25% за 1 день



Минимальная сумма вклада: 100 Руб
Минимальная сумма на вывод: 10 Руб
Реферальная программа: 10% от суммы вклада
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, QIWI

Мой вклад:


__________________
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Последний раз редактировалось BizMan-Invest; Сегодня в 00:25.
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