Как цифровой банкинг повлияет на рынок банковских услуг



К 2021 году количество пользователей цифрового банкинга достигнет 3 млрд, что на 53% больше, чем в текущем году. Такие данные показало недавно проведенное исследование Retail Banking: Digital Transformation & Disruptor Opportunities 2017-2020.



Это означает, что банкам придется приложить еще больше усилий, чтобы усовершенствовать клиентский опыт использования цифрового банкинга, чтобы удержать или увеличить свою долю на рынке.



Исследование показало, что хотя традиционные банки все еще отстают от финтех-компаний в том, что касается внедрения инноваций, ситуация начинает понемногу меняться.



Компания Juniper прогнозирует, что в 2017 году цифровая стратегия традиционных финучреждений будет состоять в приобретении финтех-стартапов и полностью цифровых банков, что существенно улучшит их конкурентоспособность.



Согласно Индексу готовности банков к цифровой трансформации (Digital Transformation in Banking Readiness Index), наиболее готовыми к внедрению изменений являются следующие банки:



— Banco Santander



— Bank of America



— Barclays



— BBVA



— BNP Paribas



— Citi



— HSBC



— JP Morgan Chase



— RBS



— Société Générale



— UniCredit



— Wells Fargo



Именно эти банки больше других инвестировали в технологии, обладают отличными цифровыми портфолио и уже сейчас могут довольствоваться существенным сокращением расходов благодаря оцифровке.



