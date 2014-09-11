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Власти Туркменистана резко ограничили суммы для снятия гражданами с банковских счетов

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#1
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Власти Туркменистана резко ограничили суммы для снятия гражданами с банковских счетов


Сообщается, что в такой закрытой для мира стране как Туркменистан, власти практически тайно ограничили суммы денежных средств, которые туркменским гражданам можно снимать со своих счетов как в самом Туркменистане и так и за границей. Тайно, потому что о новых ограничениях ни в печати и по телевидению пока ничего не сообщалось, а они уже действуют как три дня, то есть с 6 февраля 2017 года.

Дело в основном касается банковских карт международных платежных систем Виза и МастерКард, которые могут выпускать некоторые туркменские банки и как сообщает туркменская служба радио Freedom (радио Свобода - это радио, которое работает за пределами этой республики) согласно новому указанию, с карт категории Электрон/Маэстро и Классик/Стандарт за границей можно теперь снять не более 250 долларов США в день, а по картам категории Голд, то не более 300 американских долларов.

Как теперь жалуются местные предприниматели, что раньше со своего счета можно было снимать до 10 000 долларов США и причём ежедневно, а теперь вообще неясно что их ждет - видимо их бизнесам скоро придёт конец в связи с такими суровыми ограничениями. Подобные ограничения коснулись также и национальной валюты Туркменистана маната-теперь эти деньги также можно снять с карточки только в ограниченном объеме. И что самое плохое, так это то, что бизнесмены узнают об этих ограничениях только по факту, то есть при попытках забрать деньги с карты вставив её в банкомат - в этот в момент на экране появляются предупреждения, что лимит перерасходован и в выдаче денег теперь отказано. Сайт Внешэкономбанка Туркменистана хранит по этому поводу твердое молчание, хотя по идее он уже должен был дать четкие пояснения, но их так и нет.

Можно упомянуть, что такие ограничения в выдаче денег с карты, ранее не касались столицы Туркмении города Ашхабада, а например, в таком областном центре как г. Дашогуз жители могли забрать с карточки в день не более 100 манатов (это где-то 28 долл. США), но всё же это ограничение пришло и в Ашхабад. И учителя одной из столичных школ уже пожаловались по этому поводу в интервью для вышеуказанного радио - теперь с карты они не смогут снять более 1000 манатов в день (около 280 долл. США). А ведь на карточки переводится вся зарплата бюджетников, пенсии и социальные пособия. При этом самих банкоматов в Ашхабаде не очень много и порой там просто нет никаких денег.

Между тем коммерческие банки Туркмении увеличили комиссию за обнал средств с карточек Виза и МастерКард - с 1,75% до 3%.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/589cbf79ab8c9
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