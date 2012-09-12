Кто получает самые большие пенсии - эксперт

Пенсии более 20 тыс. грн получают судьи в отставке. Таких 2,2 тыс..
Более половины украинских пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума – 1,5 тыс. грн.
Об этом рассказала Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований.
19 тыс. пенсионеров получают более 10 тыс. грн. Украинцам не назначают пенсию, превышающую 10,7 тыс. грн. Ограничение не действует на госслужащих, в том числе и судей, и военных. Бывшие судьи имеют право на пенсии в 80% заработка.
Минимальная пенсия в Украине составляет 1,2 тыс. грн (45 долларов). Это самый низкий показатель в Европе. В Белоруссии она достигает 145 долларов.
http://news.finance.ua/ru/news/-/394...pensii-ekspert