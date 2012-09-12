Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,046 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кто получает самые большие пенсии - эксперт

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:14
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,819
Благодарностей: 6,208
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Кто получает самые большие пенсии - эксперт
Пенсии более 20 тыс. грн получают судьи в отставке. Таких 2,2 тыс..

Более половины украинских пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума – 1,5 тыс. грн.

Об этом рассказала Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований.

19 тыс. пенсионеров получают более 10 тыс. грн. Украинцам не назначают пенсию, превышающую 10,7 тыс. грн. Ограничение не действует на госслужащих, в том числе и судей, и военных. Бывшие судьи имеют право на пенсии в 80% заработка.

Минимальная пенсия в Украине составляет 1,2 тыс. грн (45 долларов). Это самый низкий показатель в Европе. В Белоруссии она достигает 145 долларов.

http://news.finance.ua/ru/news/-/394...pensii-ekspert
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP| ►ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ |Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый "босс" британской "оборонки" получает большие заказы от Саудовской Аравии sunmistik Политика и экономика 3 16.11.2016 02:26
Названы самые ломкие и самые надежные жесткие диски clipman77 Новости технологий и интернета 0 04.08.2016 23:30
Госстат Украины: На Донбассе самые большие зарплаты Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 24 12.02.2016 13:37
Самые большие лайнеры в мире Angelika78 Курилка 11 19.06.2014 15:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Perfectmania - perfectmania.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Великобритании заработал первый мобильный банк для мигрантов
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
TradeBetter.ru
От ned в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар lannna
В Таиланде по запросу ФБР арестовали россиянина за мошенничество с кредитными картами
От lannna в разделе «Политика и экономика»
Аватар simon
mirmail.ru - при регистрации 10 центов и 100 кр.
От simon в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bujhm2011
Проверять баланс кошелька Биткоин ...
От bujhm2011 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
401,046
Тем
453,049
Сообщений
11,087,610

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube