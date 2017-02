leoo Профессионал

A1trade - a1trade.org Я не админ/не владелец проекта

(тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.)



Старт: 2016.11.12

Сайт начал работу: 2017.02.09

Язык EN :

О ПРОЕКТЕ:

(Google translate)

Цитата:

A1Trade Ltd приглашает Вас принять участие в весьма прибыльный бизнес на основе биржевых торгов.



Как это работает и как вы можете извлечь из этого выгоду?



Общеизвестно, что медицинские препараты играют важную роль в жизни человека путем обеспечения прямого действия некоторых органических веществ на организм, помогают бороться с болезнью и улучшить качество жизни. Именно поэтому инвестиции в медицинской науке всегда актуальны и выгодно, так как люди всегда беспокоятся о своем здоровье. Из-за высокой конкуренции, медицинский сектор является очень враждебно ко многим частным инвесторам. Тем не менее, оптовые поставки наркотиков является весьма перспективным в этом отношении.



Год за годом наша компания демонстрирует отличные финансовые результаты. Тем не менее, с помощью дополнительных финансовых активов и, используя все возможности и накопленный опыт, компания и ее акционеры могут получить дополнительные дивиденды. Наше руководство решило расширить свою деятельность и привлечь дополнительные средства через интернет-инвестиций. С этой целью мы создали интернет-платформу A1Trade Ltd, которую вы посещаете в настоящее время. Все средства, собранные с помощью платформы будет использоваться для увеличения оборотного капитала и получить дополнительную прибыль, доля этих доходов, выплачиваемых каждому инвестору в соответствии с их выбранного инвестиционного плана.



Инвестиционная политика платформы A1Trade Ltd основана на тщательном осмотре и анализе оптового рынка лекарственных средств. Опираясь на богатый опыт, накопленный за последние 20 лет, наши специалисты разработали привлекательные инвестиционные планы, которые будут удовлетворять потребности всех частных и корпоративных инвесторов в Интернете.



Каждый депозит в системе A1Trade Ltd рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основана на доверительном управлении денежными средствами. Процентный доход рассчитывается на основании выбранного пакета инвестиций. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА:



Цитата: TRY 50-499$

15-26% month

Бессрочно



START

500-999$

15-26% month

Бессрочно



BUSINESS

1000-4999$

15-26% month

Бессрочно



PRO

5000-9999$

16-28% month

Бессрочно



MASTER

$10000+

17-30% month

Бессрочно

Принимает - Perfectmoney (Верифицирован) , Payeer, Advcash



Минимальный депозит - $50



Выплаты - ручные



Реф. программа -



Пять уровней, привязана к депозиту и к доходу партнера.







Тех. часть:

Creation Date: 2016-12-06

Registry Expiry Date: 2017-12-06

Name Server: NS11.KODDOS.COM

Name Server: NS12.KODDOS.COM



Посмотреть и зарегистрироваться!

Мой вклад



19:16 09.02.17 Transfer 163718079 U13772125

19:16 09.02.17 Transfer 163718079 U13772125

