A1trade - a1trade.org

Я не админ/не владелец проекта
(тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.)
Старт: 2016.11.12 Сайт начал работу: 2017.02.09 Язык EN :
О ПРОЕКТЕ:
(Google translate)
Цитата:
A1Trade Ltd приглашает Вас принять участие в весьма прибыльный бизнес на основе биржевых торгов.
Как это работает и как вы можете извлечь из этого выгоду?
Общеизвестно, что медицинские препараты играют важную роль в жизни человека путем обеспечения прямого действия некоторых органических веществ на организм, помогают бороться с болезнью и улучшить качество жизни. Именно поэтому инвестиции в медицинской науке всегда актуальны и выгодно, так как люди всегда беспокоятся о своем здоровье. Из-за высокой конкуренции, медицинский сектор является очень враждебно ко многим частным инвесторам. Тем не менее, оптовые поставки наркотиков является весьма перспективным в этом отношении.
Год за годом наша компания демонстрирует отличные финансовые результаты. Тем не менее, с помощью дополнительных финансовых активов и, используя все возможности и накопленный опыт, компания и ее акционеры могут получить дополнительные дивиденды. Наше руководство решило расширить свою деятельность и привлечь дополнительные средства через интернет-инвестиций. С этой целью мы создали интернет-платформу A1Trade Ltd, которую вы посещаете в настоящее время. Все средства, собранные с помощью платформы будет использоваться для увеличения оборотного капитала и получить дополнительную прибыль, доля этих доходов, выплачиваемых каждому инвестору в соответствии с их выбранного инвестиционного плана.
Инвестиционная политика платформы A1Trade Ltd основана на тщательном осмотре и анализе оптового рынка лекарственных средств. Опираясь на богатый опыт, накопленный за последние 20 лет, наши специалисты разработали привлекательные инвестиционные планы, которые будут удовлетворять потребности всех частных и корпоративных инвесторов в Интернете.
Каждый депозит в системе A1Trade Ltd рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основана на доверительном управлении денежными средствами. Процентный доход рассчитывается на основании выбранного пакета инвестиций.
МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА:
Цитата:
TRY
50-499$
15-26% month
Бессрочно
START 500-999$
15-26% month
Бессрочно
BUSINESS 1000-4999$
15-26% month
Бессрочно
PRO 5000-9999$
16-28% month
Бессрочно
MASTER $10000+
17-30% month
Бессрочно
Принимает - Perfectmoney(Верифицирован), Payeer, Advcash
Минимальный депозит - $50
Выплаты - ручные
Реф. программа -
Пять уровней, привязана к депозиту и к доходу партнера.
Тех. часть:
Creation Date: 2016-12-06
Registry Expiry Date: 2017-12-06
Name Server: NS11.KODDOS.COM
Name Server: NS12.KODDOS.COM