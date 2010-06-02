Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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A1trade - a1trade.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:06
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 2,295
КП: 0.000
A1trade - a1trade.org
Я не админ/не владелец проекта
(тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.)

Старт: 2016.11.12
Сайт начал работу: 2017.02.09
Язык EN :
О ПРОЕКТЕ:

(Google translate)

Цитата:

A1Trade Ltd приглашает Вас принять участие в весьма прибыльный бизнес на основе биржевых торгов.

Как это работает и как вы можете извлечь из этого выгоду?

Общеизвестно, что медицинские препараты играют важную роль в жизни человека путем обеспечения прямого действия некоторых органических веществ на организм, помогают бороться с болезнью и улучшить качество жизни. Именно поэтому инвестиции в медицинской науке всегда актуальны и выгодно, так как люди всегда беспокоятся о своем здоровье. Из-за высокой конкуренции, медицинский сектор является очень враждебно ко многим частным инвесторам. Тем не менее, оптовые поставки наркотиков является весьма перспективным в этом отношении.

Год за годом наша компания демонстрирует отличные финансовые результаты. Тем не менее, с помощью дополнительных финансовых активов и, используя все возможности и накопленный опыт, компания и ее акционеры могут получить дополнительные дивиденды. Наше руководство решило расширить свою деятельность и привлечь дополнительные средства через интернет-инвестиций. С этой целью мы создали интернет-платформу A1Trade Ltd, которую вы посещаете в настоящее время. Все средства, собранные с помощью платформы будет использоваться для увеличения оборотного капитала и получить дополнительную прибыль, доля этих доходов, выплачиваемых каждому инвестору в соответствии с их выбранного инвестиционного плана.

Инвестиционная политика платформы A1Trade Ltd основана на тщательном осмотре и анализе оптового рынка лекарственных средств. Опираясь на богатый опыт, накопленный за последние 20 лет, наши специалисты разработали привлекательные инвестиционные планы, которые будут удовлетворять потребности всех частных и корпоративных инвесторов в Интернете.

Каждый депозит в системе A1Trade Ltd рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основана на доверительном управлении денежными средствами. Процентный доход рассчитывается на основании выбранного пакета инвестиций.
МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА:


Цитата:
TRY
50-499$
15-26% month
Бессрочно

START
500-999$
15-26% month
Бессрочно

BUSINESS
1000-4999$
15-26% month
Бессрочно

PRO
5000-9999$
16-28% month
Бессрочно

MASTER
$10000+
17-30% month
Бессрочно

Принимает - Perfectmoney(Верифицирован), Payeer, Advcash

Минимальный депозит - $50

Выплаты - ручные

Реф. программа -

Пять уровней, привязана к депозиту и к доходу партнера.



Тех. часть:
Creation Date: 2016-12-06
Registry Expiry Date: 2017-12-06
Name Server: NS11.KODDOS.COM
Name Server: NS12.KODDOS.COM


Мой вклад

19:16 09.02.17 Transfer 163718079 U13772125
A1trade -50.25
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Нажмите на изображение для увеличения Название: a1trade.png Просмотров: 5 Размер: 1.7 Кб ID: 178597  
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leoo на форуме  
Старый Сегодня, 23:10
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,707
Благодарностей: 4,478
КП: 0.005
Re: A1trade - a1trade.org
шлак всех кинут
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 23:12
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 1,373
Благодарностей: 2,076
КП: 0.199
Re: A1trade - a1trade.org
не шлак не всех не кинут
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"ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ И ТЕБЕ ВОЗДАСТСЯ." ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ!
nimb на форуме  
Старый Сегодня, 23:14
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 3,599
Благодарностей: 7,687
КП: 0.458
Re: A1trade - a1trade.org
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
шлак всех кинут
к лету может деп вернется, а может и к осени по минималке
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pooh95 на форуме  
Старый Сегодня, 23:14
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 23,367
Благодарностей: 12,779
КП: 0.331

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: A1trade - a1trade.org
всех кинут но не шлак
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Vovan356 на форуме  
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Старый Сегодня, 23:14
#6
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,451
Благодарностей: 994
КП: 0.158
Re: A1trade - a1trade.org
Наверное нужно заходить, хоть с радуги минуса отобью)))
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 23:15
#7
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 2,311
Благодарностей: 4,646
КП: 0.000
Re: A1trade - a1trade.org
Шлак, но кинут не всех
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techprog на форуме  
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Старый Сегодня, 23:16
#8
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,707
Благодарностей: 4,478
КП: 0.005
Re: A1trade - a1trade.org
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Наверное нужно заходить, хоть с радуги минуса отобью)))
да можно идти кредит оформлять там у вас в подписи скам есть
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HDS на форуме  
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