Нужен совет, как поступить

Друзья добрый день, давно меня не было, но время я зря не терял.
Это время было потрачено на написания робота для торговли на форексе и он написан+ успешно торгует уже пол года.
Есть мониторинг счет за последние 3 месяца.
Сейчас на счете всего 2500 долларов, робот в месяц может приносить до 50%, но даже при такой доходности сегодняшнего капитала не хватает для того, чтобы нормально раскрутиться и жить с трейдинга.
Вот я думаю что делать, может тоже хайп замутить?
Почему хайп вы спросить, а не ДУ или ПАММ? Тут все просто
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Потому что в хайпы больше несут, я так считаю.
В общем как считаете, как поступить, может создать какой то публичный хайп, чтобы повысить доверие инвесторов.
Я готов к любому виду сотрудничества, живу в СПБ, готов встретиться лично, показать робота в терминале. Старожилам, могу дать инвест пароль.
Ссылка на монитор: тут