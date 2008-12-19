Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Нужен совет, как поступить

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Старый Сегодня, 22:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 462
Благодарностей: 46
КП: 0.069
Нужен совет, как поступить
Друзья добрый день, давно меня не было, но время я зря не терял.
Это время было потрачено на написания робота для торговли на форексе и он написан+ успешно торгует уже пол года.
Есть мониторинг счет за последние 3 месяца.

Сейчас на счете всего 2500 долларов, робот в месяц может приносить до 50%, но даже при такой доходности сегодняшнего капитала не хватает для того, чтобы нормально раскрутиться и жить с трейдинга.

Вот я думаю что делать, может тоже хайп замутить?
Почему хайп вы спросить, а не ДУ или ПАММ? Тут все просто .
Потому что в хайпы больше несут, я так считаю.

В общем как считаете, как поступить, может создать какой то публичный хайп, чтобы повысить доверие инвесторов.

Я готов к любому виду сотрудничества, живу в СПБ, готов встретиться лично, показать робота в терминале. Старожилам, могу дать инвест пароль.
Ссылка на монитор: тут
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Мой робот:
Citadel
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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