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Два крупных украинских банка решили объединиться

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Два крупных украинских банка решили объединиться

Решение об объединении банков было принято между Запорожским Индустриалбанком и киевским Экспресс-Банком. Данная информация была озвучена председателем правления Индустриалбанка Михаилом Букреевым во время совещания в Киеве, предусматривающего внедрение упрощенных процедур по капитализации и реорганизации банков.

«В скором времени произойдет объединение Индустриалбанка и Экспресс-Банка. Мы полностью отдаем себе отчет в этих действиях. Как уже говорилось, в нынешнее время это очень накладно одному акционеру владеть двумя банка, поэтому мы идем на такой шаг», - заявил Михаил Букреев.

Кроме того он подчеркнул, что объединение банковских учреждений будет иметь положительные последствия не только для акционеров, но и для клиентов.

«Это особый случай, который предусматривает слияние банков, в этом есть реальный эффект и реальная синергия. Другими словами, мы получим диверсификацию бизнеса, оптимизацию затрат и структуры», - отметил председатель.

Стоит напомнить, что Индустриалбанк основали в 1990 году, Экспресс-банк в 1994. Согласно статистике Национального банка Украины, по размерам общих активов Индустриалбанк занимает 37 место,а Экспресс 51 место среди всех действующих банковских учреждений Украины.

Специально для mmgp.ru
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