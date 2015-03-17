Два крупных украинских банка решили объединиться

Решение об объединении банков было принято между Запорожским Индустриалбанком и киевским Экспресс-Банком. Данная информация была озвучена председателем правления Индустриалбанка Михаилом Букреевым во время совещания в Киеве, предусматривающего внедрение упрощенных процедур по капитализации и реорганизации банков.
«В скором времени произойдет объединение Индустриалбанка и Экспресс-Банка. Мы полностью отдаем себе отчет в этих действиях. Как уже говорилось, в нынешнее время это очень накладно одному акционеру владеть двумя банка, поэтому мы идем на такой шаг», - заявил Михаил Букреев.
Кроме того он подчеркнул, что объединение банковских учреждений будет иметь положительные последствия не только для акционеров, но и для клиентов.
«Это особый случай, который предусматривает слияние банков, в этом есть реальный эффект и реальная синергия. Другими словами, мы получим диверсификацию бизнеса, оптимизацию затрат и структуры», - отметил председатель.
Стоит напомнить, что Индустриалбанк основали в 1990 году, Экспресс-банк в 1994. Согласно статистике Национального банка Украины, по размерам общих активов Индустриалбанк занимает 37 место,а Экспресс 51 место среди всех действующих банковских учреждений Украины.
Специально для mmgp.ru