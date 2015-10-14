Центробанк Китая взял под контроль криптовалютные биржи

Китайским регулятором предпринимаются попытки об ограничении спекуляций на криптовалютном рынке и сдерживании оттока финансов из государства в обход мер валютного контроля.
Представители Центробанка КНР обсудили с агентами криптовалютных бирж риски и существующие проблемы, которые связаны с цифровыми валютами.
У регулятора настаивают на выполнении правил валютного контроля и соблюдении мер по борьбе с отмыванием денежных средств. В противных случаях могут быть закрыты криптовалютные биржи.
При этом, на встрече с Центробанком были агенты 9 криптовалютных бирж: CHBTC, BtcTrade, HaoBTC, Yunbi, Yuanbao, BTC100, Jubi, BitBays и Dahonghuo.
Пекином предпринимаются попытки по предотвращению оттока капитала из государства и ослабления давления на юань. С учетом того, что в 2016 году юань снизился на 6,5% в отношении к доллару, стоимость биткоина увеличилась до рекордных значений.
Стоит отметить, что на сегодняшний день цена биткоина варьируется пределах 1030 долларов.
Специально для mmgp.ru