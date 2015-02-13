Банк CommonWealth положит конец рефинансированию инвестиционных жилищных кредитов

Банк Содружество положит конец рефинансированию инвестиционных жилищных кредитов
Банк Commonwealth сделал резкое движение, положив начало торможению в инвестиционном кредитовании. Банк сегодня объявил, что останавливает принятие рефинансирования по кредитам инвесторов с понедельника 13 февраля.
Это произошло как раз через день после того, как дочерний банк кредитора, Bankwest
, объявила, что больше не будет принимать заявки от потенциальных клиентов, которые ожидали рефинансирование инвестиционных кредитов на недвижимость от других кредиторов.
В уведомлении, направляемом ипотечным брокерам, Commbank сказал, что они стремятся последовательно поставлять лучший пользовательский опыт для покупателей жилья, поддерживая высокий уровень профессиональных стандартов.
Данное нововведение было результатом того, что банк пытается стать ближе к регулятору. Банк также считает, что ЦБ "промахнулся" и должен был немедленно принять меры, чтобы уменьшить его инвестиционное кредитование.
На этой неделе банк также объявил, что 23 миллиона долларов будут выплачены клиентам, которые получили плохие советы от сотрудников в центре скандала финансового планирования банка.
Переведено специально для MMGP.ru