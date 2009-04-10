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Исламские инвесторы могут разжечь «бычий» рынок по золоту

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Старый Сегодня, 21:27
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Исламские инвесторы могут разжечь «бычий» рынок по золоту
Если всего 2% финансовых активов исламских инвесторов сегодня инвестировать в золото, вскоре на рынке образуется новый огромный источник спроса, примерно равный совокупному объему покупок Китаем в 2015 году. В этом случае, цены на «желтый металл» существенно возрастут.

Исламские инвесторы избегают золота из религиозных соображений.

Однако в декабре был утвержден свод новых правил, золотой стандарт по шариату, который прояснит перспективы инвестиций в золото.

Таким образом, около 100 млн активных инвесторов-мусульман получат новые возможности для вложений.

Управляющие активами Бахрейна, Катара, Индонезии, Саудовской Аравии и Малайзии начнут предлагать клиентам золотые биржевые фонды и другие инвестиционные продукты.

Эти перспективы обещают рост спроса на золото, которое переживает откат, после «бычьего» рынка.
К примеру, в 2015 году Китай был крупнейшим покупателем ценного металла, приобретя более 1000 тонн.

Тем временем, если исламские финансовые учреждения переведут в золото всего 2% активов, которыми управляют, мировой спрос возрастет на те же 1000 тонн.

Более того, спрос со стороны инвесторов-мусульман будет продолжать расти. По прогнозам Standard and Poor к 2020 году индустрия может достигнуть US$5 трлн.

Несмотря на то, что мусульмане составляют около трети мирового населения, на их долю приходится лишь малая часть мировых инвестиционных активов, из-за расхождений в интерпретациях допустимых законом шариата инвестиционных продуктов.

Согласно шариату, мусульмане не могут торговать золотом, в надежде получить прибыль в будущем. Однако могут использовать металл в виде валюты, или же владеть им в виде ювелирных украшений.

Принимая во внимание многовековое присутствие золота в исламской культуре, есть надежда, что с пересмотром норм, мусульманские инвесторы начнут активно участвовать в рыночных операциях с «желтым металлом».

Источник - Take-profit.org
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