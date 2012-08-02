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Snapchat заключит сделку с Amazon на $ 1 млрд

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Старый Сегодня, 21:05
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Snapchat заключит сделку с Amazon на $ 1 млрд
Snapchat потратит $ 1 млрд на облачный сервис Amazon.



Корпорация Snapchat, владелец популярного приложения Snapchat заявила, что планирует потратить $ 1 млрд в течение следующих пяти лет на использование облачного сервиса Amazon. Напомним, что сейчас у Snapchat подписан контракт с облачным сервисом Google на $ 2 млрд.

В конечном итоге, Snap может инвестировать деньги в создание собственной инфраструктуры, заявила компания в четверг. Эта информация была подана, как поправка, перед подачей документов на фондовый рынок в марте.

Компания подала заявление о регистрации IPO неделей ранее, и стремится поднять $ 3 млрд.

Snapchat может быть оценена в пределах от $ 20 млрд до $ 25 млрд, что делает компанию наиболее ценной на американском технологическом IPO, сразу после Facebook.

Venice, базирующиеся в Калифорнии, заявили, что Snapchat опирается на облачный сервис Google, где проводится подавляющее большинство вычислений, хранение и пропускная способность.

Snapchat также добавил детали в регистрации про пользовательские привычки за пределами Северной Америки и Европы. Более медленные и дорогие сотовые сети за пределами этих двух регионов ограничили использование приложения, так как требуется высокая пропускная способность.

Это означает, что пользователи этих стран, как правило, больше заинтересованы в потреблении контента, чем в его создании. Это делает их более удобными для целей конкурентов Snapchat, говорит представитель компании.

Snapchat был создан в 2012 году как бесплатное мобильное приложение, которое позволяет пользователям отправлять фотографии, которые исчезают в течение нескольких секунд. Сейчас оно конкурирует за пользователями с Twitter, Instagram, Facebook.

В своем заявлении компания сказала "Чем меньше снепов и чатов отправляется, тем меньше уведомлений приходит друзьям, чтобы они зашли обратно в приложение. Следовательно, это снижает посещаемость приложения и количество ежедневного использования."

Snapchat имеет более 100 миллионов активных пользователей, около 60 процентов из них — в возрасте от 13 до 24 лет. Это позволяет компании привлечь рекламодателей, которые хотят достучаться до миллениалов.

Перевод специально для mmgp.ru
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