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Драгоценности из государственного хранилища Украины выставят на онлайн-аукцион

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Драгоценности из государственного хранилища Украины выставят на онлайн-аукцион


Государственное предприятие "СЕТАМ" и Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины подписали договор, согласно которому предприятие будет продавать через интернет-площадку изделия из драгметалов и драгоценные камни.

По словам генерального директора "СЕТАМа", Виктора Вишнева с начала прошлого года специалисты госпредприятия и Министерство финансов проводили всесторонние консультации по поводу возможности продажи драгоценностей из Государственного хранилища на электронных торгах.

На обсуждение всех возможных вопросов у экспертов ушло больше года, поскольку необходимо было учесть множество особенностей продажи такого достаточно своеобразного класса товаров как драгоценные камни и драгоценные металлы, учитывая, что их стоимость зачастую зависит не только от одного веса изделий.

Вишнев говорит о том, что вскоре будет согласован перечень драгоценносте, которые будут выставлены на интернет-аукционе, и сразу после этого в "СЕТАМе" появятся все лоты.

Стоит отметить, что раньше реализация драгоценностей проходила путем продажи через публичные аукционы. Проанализировав успешность этих мероприятий, чиновники посчитали и пришли к выводу, что в электронных торгах будет принимать участие больше покупателей, в отличие от публичных аукционов, где число участников было не столь велико, поэтому и продажа происходила медленно.

Теперь же с помощью нового инструмента реализация драгоценностей будет происходить быстрее, а деньги от их продажи будут направлены в бюджет государства. Планируется провести несколько серий торгов в рамках пилотного проекта, завершить который чиновники планируют 1 июля 2017 года. Впоследствии Министерством финансов будет рассматриваться целесообразность введения торгов через интернет-аукцион на постоянной основе. Это решение, очевидно, будет зависеть от того каких результатов удастся достичь в рамках пробного проекта.



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Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/cc5b...208175b9afe25/
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