Arise Интересующийся

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А нужен ли украинцам новый 10 номинал? Кому нужна банкнота в 1000 грн.



Советник председателя Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что запуск купюры номиналом 1000 гривен оправдан только девальвацией и инфляцией. Но также замечает, что такая купюра будет очень востребована в теневом секторе и среди коррупционеров. А вот простым гражданам, у которых нет возможности не то, что накапливать сбережения, но и справляться с текущим подорожанием во всех сферах, такая купюра совершенно ни к чему. При сегодняшнем уровне минимальной зарплаты в Украине для большинства украинцев запуск в оборот купюры в 1000 гривен обусловить сложно.



По мнению эксперта эта купюра нужна лишь 1-5% украинцев. С точки зрения удобства давать «на лапу» и проводить наличные расчеты на теневом рынке такая банкнота будет очень кстати. Но рядовые украинцы, чья средняя зарплата всего 5-7 тыс. гривен, а у кого-то и вовсе 3200 гривен, совершенно точно не нуждаются в такой банкноте.



Противоречивость необходимости введения в оборот новой купюры состоит еще и в том, что Нацбанк неоднократно сообщал о намерении минимизировать наличные расчеты. Эксперт считает, что ограничение хождения наличных никак не сочетается с введением нового номинала. Введение этой банкноты только подтвердит, что в Украине очень высокий инфляционный риск и продемонстрирует то, что девальвация уже необратима.



Инфляционность экономики любой страны определяется количеством купюр в обороте страны и в этом плане Украину, в которой уже есть 9 номиналов, практически можно назвать страной с высоким инфляционным риском. С этой точки зрения тоже очень сложно оправдать намерение ввести 10 номинал.



При этом эксперт склоняется к мнению, что на саму инфляцию введение банкноты не окажет никакого влияния. Напротив, ускорению инфляции могло бы послужить выведение навсегда из оборота монет, так как это привело бы к округлению цен. Естественно вывод мелочи округлил бы цены в большую сторону и это привело бы к тому, что инфляция увеличилась бы где-то на 0,1%.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: Советник председателя Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что запуск купюры номиналом 1000 гривен оправдан только девальвацией и инфляцией. Но также замечает, что такая купюра будет очень востребована в теневом секторе и среди коррупционеров. А вот простым гражданам, у которых нет возможности не то, что накапливать сбережения, но и справляться с текущим подорожанием во всех сферах, такая купюра совершенно ни к чему. При сегодняшнем уровне минимальной зарплаты в Украине для большинства украинцев запуск в оборот купюры в 1000 гривен обусловить сложно.По мнению эксперта эта купюра нужна лишь 1-5% украинцев. С точки зрения удобства давать «на лапу» и проводить наличные расчеты на теневом рынке такая банкнота будет очень кстати. Но рядовые украинцы, чья средняя зарплата всего 5-7 тыс. гривен, а у кого-то и вовсе 3200 гривен, совершенно точно не нуждаются в такой банкноте.Противоречивость необходимости введения в оборот новой купюры состоит еще и в том, что Нацбанк неоднократно сообщал о намерении минимизировать наличные расчеты. Эксперт считает, что ограничение хождения наличных никак не сочетается с введением нового номинала. Введение этой банкноты только подтвердит, что в Украине очень высокий инфляционный риск и продемонстрирует то, что девальвация уже необратима.Инфляционность экономики любой страны определяется количеством купюр в обороте страны и в этом плане Украину, в которой уже есть 9 номиналов, практически можно назвать страной с высоким инфляционным риском. С этой точки зрения тоже очень сложно оправдать намерение ввести 10 номинал.При этом эксперт склоняется к мнению, что на саму инфляцию введение банкноты не окажет никакого влияния. Напротив, ускорению инфляции могло бы послужить выведение навсегда из оборота монет, так как это привело бы к округлению цен. Естественно вывод мелочи округлил бы цены в большую сторону и это привело бы к тому, что инфляция увеличилась бы где-то на 0,1%.Специально для mmgpСсылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/0d6f...efd753a8d7c23/

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