Основатель eBay вложил $ 500 000 в эксперимент по бесплатной раздаче денег

Omidyar Network — филантропическое инвестиционное подразделение, которое было создано основателем eBay Пьером Омильяром. Он вложил в эксперимент $ 493,000, которые предназначены для безвозмездной передачи жителям Кении.
Суть эксперимента GiveDirectly заключается в тестировании многообещающего решения проблемы бедности. Как основной доход люди получают определенную сумму денег на регулярной основе. Они их используют на покрытие расходов, как арендную плату, на питание и одежду.
В настоящее время, GiveDirectly работает как небольшой проект в нескольких кенийских деревнях, но после того, как он будет запущен на полную мощь в течение нескольких месяцев, GiveDirectly войдет в историю как самый крупный эксперимент касающийся доходов. Более 26 000 человек будут получать свободные деньги в той или иной форме. Деньги будут давать как зарплату в течение 12 лет, а в некоторых случаях - как единовременную выплату.
Ранее не было исследований на долгосрочную перспективу касательно основного дохода. Но ожидаются лишь хорошие последствия от помощи бедным людям в удовлетворении своих финансовых потребностей.
Стресс людей снижается, в то время как самодостаточность растет. Люди начинали свое дело, отправляли детей в школу, делали капитальные ремонты в доме на основной доход. Некоторые исследования также подчеркивают, что снижается уровень алкоголизма и наркомании, так как у людей меньше причин для нервных срывов.
Основополагающая вера Omidyar Network заключается в том, чтобы расширить права и возможности людей, их семей и общества. Об этом отлично свидетельствует растущая литература вокруг преимуществ денежных переводов на безвозмездной основе, - пишет менеджер Трейси Уильямс и Майк Кубзански в блоге Omidyar.
GiveDirectly собрал $ 23,7 млн из необходимых $ 30 млн. Представитель говорит, что уровень инвестиций не меняет общий план и график эксперимента.
Omidyar Network, со своей стороны, выражают оптимизм в том, что начало эксперимента родит много плодотворных идей. В отличие от прошлых исследований, компания сможет предоставить аргументы на основе фактических данных, чтобы пролить свет на дискуссии вокруг работ по борьбе с нищетой во всем мире.
Перевод специально для mmgp.ru