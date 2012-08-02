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Основатель eBay вложил $ 500 000 в эксперимент по бесплатной раздаче денег

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Старый Сегодня, 20:42
#1
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Имя: Александр
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Основатель eBay вложил $ 500 000 в эксперимент по бесплатной раздаче денег


Omidyar Network — филантропическое инвестиционное подразделение, которое было создано основателем eBay Пьером Омильяром. Он вложил в эксперимент $ 493,000, которые предназначены для безвозмездной передачи жителям Кении.

Суть эксперимента GiveDirectly заключается в тестировании многообещающего решения проблемы бедности. Как основной доход люди получают определенную сумму денег на регулярной основе. Они их используют на покрытие расходов, как арендную плату, на питание и одежду.

В настоящее время, GiveDirectly работает как небольшой проект в нескольких кенийских деревнях, но после того, как он будет запущен на полную мощь в течение нескольких месяцев, GiveDirectly войдет в историю как самый крупный эксперимент касающийся доходов. Более 26 000 человек будут получать свободные деньги в той или иной форме. Деньги будут давать как зарплату в течение 12 лет, а в некоторых случаях - как единовременную выплату.

Ранее не было исследований на долгосрочную перспективу касательно основного дохода. Но ожидаются лишь хорошие последствия от помощи бедным людям в удовлетворении своих финансовых потребностей.

Стресс людей снижается, в то время как самодостаточность растет. Люди начинали свое дело, отправляли детей в школу, делали капитальные ремонты в доме на основной доход. Некоторые исследования также подчеркивают, что снижается уровень алкоголизма и наркомании, так как у людей меньше причин для нервных срывов.

Основополагающая вера Omidyar Network заключается в том, чтобы расширить права и возможности людей, их семей и общества. Об этом отлично свидетельствует растущая литература вокруг преимуществ денежных переводов на безвозмездной основе, - пишет менеджер Трейси Уильямс и Майк Кубзански в блоге Omidyar.

GiveDirectly собрал $ 23,7 млн из необходимых $ 30 млн. Представитель говорит, что уровень инвестиций не меняет общий план и график эксперимента.

Omidyar Network, со своей стороны, выражают оптимизм в том, что начало эксперимента родит много плодотворных идей. В отличие от прошлых исследований, компания сможет предоставить аргументы на основе фактических данных, чтобы пролить свет на дискуссии вокруг работ по борьбе с нищетой во всем мире.

Перевод специально для mmgp.ru
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