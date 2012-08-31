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ЦБ разработает подходы по регулированию биткоина

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Старый Сегодня, 20:34
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ЦБ разработает подходы по регулированию биткоина
Российский регулятор к середине года определится с подходами к биткоину. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Цитата:
«Запрещать биткоин неправильно и ненужно. Такое существо есть, оно работает, и много людей им пользуется. Мы взяли время спокойно посмотреть на эту ситуацию и понять, что это для нас с точки зрения налогообложения: это актив или ценная бумага. Совершенно разные риски. Мы их не запрещаем, и к середине 2017 года мы вместе с Минфином расскажем, как нужно относиться и считать биткоин», —
заявила она.

Зампред ЦБ указала, что сейчас по России операции минимальны и срочных мер со стороны ЦБ не требуется.

Скоробогатова также отметила, что, по ее мнению, криптовалюта как таковая должна быть национальной, функционировать только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям.
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