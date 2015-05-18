Перспективы урожая зерновых в России назвали пугающе хорошими

9 февраля Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка, сообщил, что в 2017 году в России будет большой урожай зерна и это может привести к падению цен.
Урожай в 2017 году имеет перспективу быть пугающе хорошим. Еще Рылько сказал, что видит чрезвычайно низкие цены на урожай, поэтому большое количество зерна приведет к ценовой катастрофы на рынке.
Из-за отсутствия мощных драйверов для роста внутреннего потребления, зарубежные поставки будут определять всю ситуацию. Однако эксперт говорит, что неизвестно удастся ли экспортировать такое количество зерна, чтобы поддержать уровень цен.
Когда количество зерна составляет более 100 миллионов тонн, то тогда традиционно считают урожай хорошим. В ведомстве официального прогноза о количестве урожая в 2017 году еще нет
, но говорят, что он точно должен превысить эту цифру.
В этом году (июль 2016 года - июнь 2017 года) было установлено Минсельхозом высокую планку на экспорт, а именно 37,5 миллионов тонн зерновых, из-за высокого уровня урожая. Рылько же сообщил, что на данный момент уже экспортировано 23 миллионов тонн. Экспорт пшеницы в 2016 году был на 14% больше, чем в 2015, а именно экспортировали 25 миллионов тонн.
Агентство Bloomberg в октябре 2016 сообщало, что Россия становится зерновой сверхдержавой и очень скоро вернет себе статус крупнейшего в мире экспортера зерновых культур.
Специально для mmgp.ru