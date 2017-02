myhyipsnet Профессионал

Skire Trib - skiretrib.com Старт 09/02/2017



языки: EN - RU



Новый проект: Skire Trib

Описание программы

Компания Skire Trib зарегистрирована в Англии в 2015 году под номером 09446576 по адресу Suite 3.15 One Fetter Lane, London, United Kingdom, EC4A 1BR.

Идея создать доступную, простую в использовании и современную платформу для инвестирования появилась за много лет до регистрации компании.

Получив ценный опыт работы в сфере инвестирования в различные направления, проанализировав финансовый рынок, совместно с командой лучших специалистов была реализована идея создания платформы.

Для платформы Skire Trib отобраны наиболее доходные ниши для возможности получения высокой прибыли. Для разработки платформы использованы все последние полученные знания и передовые финансовые технологии.

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: Skire Trib LTD

+ Address: Suite 3.15 One Fetter Lane, London, EC4A 1BR, United Kingdom

+ Company number: #09446576

+ Email: support@skiretrib.com + Планы:

Цитата: 2% in 12 hours for 30 days / 1.25% in 6 hours for 40 days / 110% after 10 days / 20% after one week



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$10000

* Реф. программа: 5%/2%/1%

* DDoS защита: Friendhosting L.p.

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant Цитата: U13284980 (SKIRETRIB)

Рейтинг Trust Score: 0.1 point(s)

Верификация аккаунта: Верифицирован + Whois

Цитата: Name Server: NS1.FRIENDDNS.INFO

Name Server: NS2.FRIENDDNS.INFO

Name Server: NS3.FRIENDDNS.NET

Name Server: NS4.FRIENDDNS.NET



IP Address: - 91.215.152.45 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Sofia (stolitsa) - Sofia - Friendhosting L.p.



Registrar: REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG.RU LLC

Domain: Created on 2017-01-19 - Expires on 2018-01-19 - Updated on 2017-01-29

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13284980. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 64, MYHYIPSNET.. Date: 16:37 09.02.17. Batch: 163698739.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

