OPLOTT



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Уборщик метро в Сан-Франциско заработал 271 тысячу долларов за год



В американском городе Сан-Франциско работает уборщик метро, который прославился тем, что за позапрошлый год ему удалось официально заработать на своей работе 271 тысячу долларов США. То есть эта сумма и для многих то не бедных американцев довольно внушительная. Поэтому многие люди не верят таким высоким заработкам обычного "служителя чистоты" и журналисты с канала KTVU вместе в общественной организацией Transparent California (Прозрачная Калифорния) даже провели своё собственное "расследование", что как так у него получилось, что он зарабатывает внушительные суммы денег в долларах. И вот, что в итоге удалось им выяснить о нём.



Его зовут Лян Чжао Чжан (и получается, что он этнический китаец, видимо когда-то перебравшийся в США) и официально он трудится в метро Сан-Франциско на станции "Power-cтрит". Его официальная зарплата составляет в год где-то около 58 000 долл. США (за 2015 г.), но господин Чжан очень много трудился сверх положенных ему часов работы и поэтому смог еще заработать сверху более 162 000 долл. США. То есть вот уже чистыми у него на руках в 2015 году оказались более 220 000 долл. США.



Кроме того, ему еще в тот год платились всякого рода премии бонусы в размере более 50 000 долл. США и вот таким вот образом у него и "набежало" где-то более 271 000 долл. США в течение всего 2015 года. Если посчитать по нынешнему курсу обмена на российские рубли, то это где-то выйдет около 16 миллионов долларов США и с таким деньгами сейчас можно купить несколько квартир "хрущевского типа" в Москве или просто взять одну, но очень хорошую, ближе к центру города.



Многие специалисты по труду отмечают, что действительно так много денег можно официально заработать только одним способом - это дневать и ночевать на такой работе, то есть быть всегда рядом со "станком" (в данном случае, конечно, рядом со станцией метро), что в принципе Чжан и делал. То есть получается, что в день он трудился по 17 часов кряду и так было из-за дня в день, из месяца в месяц, то есть весь 2015 год - без всяких выходных (ну может быть за редким исключением).



Исследователи как раз и выяснили, что делал он свою уборку метро даже когда пребывал в оплачиваемом отпуске, а также практически во все выходные или праздничные дни. Они отсмотрели массу видеоматериалов с камер наблюдения установленных на этой станции метро и убедились, что Чжан на самом деле жил на этой станции метро, то есть почти никогда в течение года надолго с неё не отлучался. Он просто по завершению уборки заходил в небольшую кладовку расположенную в стороне от людских глаз и спал там несколько часов, а потом снова выходил на работу. Повторим, так продолжалось весь 2015 год.



Также сообщается, что руководство этого американца-трудяги не нарадуется им и говорит, что он выполняет все их поручения касающиеся уборки. А вообще эта станция, где всегда хватает бездомных и мигрантов, поэтому работы здесь всегда полно. Наверное сам Чжан крайне рад этому факту - ведь это даёт ему деньги, причем очень даже приличные!



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589c8ebcc7ef8 В американском городе Сан-Франциско работает уборщик метро, который прославился тем, что за позапрошлый год ему удалось официально заработать на своей работе 271 тысячу долларов США. То есть эта сумма и для многих то не бедных американцев довольно внушительная. Поэтому многие люди не верят таким высоким заработкам обычного "служителя чистоты" и журналисты с канала KTVU вместе в общественной организацией Transparent California (Прозрачная Калифорния) даже провели своё собственное "расследование", что как так у него получилось, что он зарабатывает внушительные суммы денег в долларах. И вот, что в итоге удалось им выяснить о нём.Его зовут Лян Чжао Чжан (и получается, что он этнический китаец, видимо когда-то перебравшийся в США) и официально он трудится в метро Сан-Франциско на станции "Power-cтрит". Его официальная зарплата составляет в год где-то около 58 000 долл. США (за 2015 г.), но господин Чжан очень много трудился сверх положенных ему часов работы и поэтому смог еще заработать сверху более 162 000 долл. США. То есть вот уже чистыми у него на руках в 2015 году оказались более 220 000 долл. США.Кроме того, ему еще в тот год платились всякого рода премии бонусы в размере более 50 000 долл. США и вот таким вот образом у него и "набежало" где-то более 271 000 долл. США в течение всего 2015 года. Если посчитать по нынешнему курсу обмена на российские рубли, то это где-то выйдет около 16 миллионов долларов США и с таким деньгами сейчас можно купить несколько квартир "хрущевского типа" в Москве или просто взять одну, но очень хорошую, ближе к центру города.Многие специалисты по труду отмечают, что действительно так много денег можно официально заработать только одним способом - это дневать и ночевать на такой работе, то есть быть всегда рядом со "станком" (в данном случае, конечно, рядом со станцией метро), что в принципе Чжан и делал. То есть получается, что в день он трудился по 17 часов кряду и так было из-за дня в день, из месяца в месяц, то есть весь 2015 год - без всяких выходных (ну может быть за редким исключением).Исследователи как раз и выяснили, что делал он свою уборку метро даже когда пребывал в оплачиваемом отпуске, а также практически во все выходные или праздничные дни. Они отсмотрели массу видеоматериалов с камер наблюдения установленных на этой станции метро и убедились, что Чжан на самом деле жил на этой станции метро, то есть почти никогда в течение года надолго с неё не отлучался. Он просто по завершению уборки заходил в небольшую кладовку расположенную в стороне от людских глаз и спал там несколько часов, а потом снова выходил на работу. Повторим, так продолжалось весь 2015 год.Также сообщается, что руководство этого американца-трудяги не нарадуется им и говорит, что он выполняет все их поручения касающиеся уборки. А вообще эта станция, где всегда хватает бездомных и мигрантов, поэтому работы здесь всегда полно. Наверное сам Чжан крайне рад этому факту - ведь это даёт ему деньги, причем очень даже приличные!Специально для mmgp.ru

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