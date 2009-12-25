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Пакистан становится одним из самых бурно-растущих интернет-рынков Азии

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Пакистан становится одним из самых бурно-растущих интернет-рынков Азии

Более миллиона жителей Пакинстана выходит в интернет при помощи мобильных телефонов в течение одного месяца, но это только вершина айсберга.

Общее число интернет-пользователей в Южной Азии, на сегодняшний день, составляет 35,1 млн человека, что соответствует 18 процентам от 194 млн населения региона. Это означает, что большие пласты населения по-прежнему лишены доступа к мировой паутине, но вскоре получат его, поскольку широкополосное подключение охватывает Азию бурными темпами.

Для сравнения: все население Австралии составляет 23,1 млн человек. Малайзия и Сингапур — 30 млн и 5,4 млн, соответственно.

По параметру плотности населения, Пакистан — 4ая по величине страна Азии, после Индонезии, Индии и Китая и 7ая по численности населения страна мира, по подсчетам маркетинговых агентств Hootsuite и We Are Social.

В их исследовании говорится, что число пользователей интернета среди жителей Пакистана выросло на 20% за один только прошедший год. Число активных пользователей соц сетей растет еще более стремительно — на 35% за прошедший год. Притом, среднемировые темпы роста составляют: на 10% интернет пользователей в год и на 21% больше пользователей соцсетей.

Как и в других странах, в Пакистане подавляющий процент трафика идет через мобильные устройства. Слабо развитая банковская система, отсутствие доступа к Paypal, постоянное расширение рынка фриланса при проблемных денежных переводах – являются прямыми предпосылками к ускоренному принятию Биткойна в стране.

Даньял Манзар, соучредитель первой и крупнейшей в Пакистане торговой биткойн-биржи Urdubit, утверждает, что рынок денежных переводов имеет огромную перспективу развития в стране, так как этот финансовый сектор очень плохо развит на текущий момент.

“По нашим подсчетам, речь идет о 20 миллиардах долларов ежегодно”, – сказал он. Поскольку рабочих мест в стране не хватает, основная масса переводов идет из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также из стран Запада”.

Несмотря на отсутствие рабочих мест, жизнь в Пакистане очень модернизировалась в последние годы. Быстрое изменение образа жизни, технологические инновации, а также увеличение доступа к широкополосному интернету значительно увеличили число пакистанских фрилансеров. При этом “платежи – это всегда проблема”, – сказал Манзар. Биткойн обеспечивает систему кросс-платежей, а также локальные платежные решения по намного более дешевой цене. Объем торгов на Urdubit неуклонно растет. Сейчас в Пакистане торгуется около 40 биткойнов в день.

Правительство Пакистана “не занимает никакой определенной позиции по отношению к биткойну”, – добавил Манзар. Его компания получила одобрение Государственного банка Пакистана.

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Метки
банк, биткоин, интернет, переводы, рынке
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