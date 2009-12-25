Паника на рынке: биржи OKCoin и Huobi объявили о прекращении вывода биткоинов

Две ведущие криптовалютные биржи Китая OKCoin и Huobi опубликовали официальные сообщения о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Данное ограничение вводится в действие с сегодняшнего дня, 9 февраля, и продлится один месяц.
Официальной причиной такого решения названо резкое изменение регуляторной политики в регионе, а также необходимость более жесткого соответствия законодательству по борьбе с легализацией незаконных капиталов.
Биржа BTCC, также входящая в тройку крупнейших китайских торговых площадок, пока не делала подобных заявлений.
На фоне этого известия курс биткоина начал резкое снижение. Если еще утром криптовалюта торговлась в районе $1060, на момент публикации (13:40 GMT) курс упал ниже $1000. В какой-то момент цена биткоина опускалась до $950, и в целом трейдинг характеризуется исключительно высокой волатильностью.
Напомним, что ранее сегодня Народный банк Китая опубликовал официальное заявление, в котором сообщается о вынесении предупреждения девяти криптовалютным компаниям страны. Особое внимание в заявлении обращено на то, что центробанком был выпущен ряд директив, обязывающих криптовалютные биржи придерживаться законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов и правил по обмену валюты.
Отметим, жесткая политика китайских властей в отношении криптобизнеса заставляет его участников искать более дружелюбные юрисдикции. К примеру, крупнейшая европейская компания HashFlare, занимающаяся облачным майнингом, отмечает, что в Эстонии в данный момент довольно лояльное отношение к крипто- и блокчейн-проектам.
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