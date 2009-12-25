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Паника на рынке: биржи OKCoin и Huobi объявили о прекращении вывода биткоинов

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Старый Сегодня, 18:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Паника на рынке: биржи OKCoin и Huobi объявили о прекращении вывода биткоинов
Две ведущие криптовалютные биржи Китая OKCoin и Huobi опубликовали официальные сообщения о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Данное ограничение вводится в действие с сегодняшнего дня, 9 февраля, и продлится один месяц.

Официальной причиной такого решения названо резкое изменение регуляторной политики в регионе, а также необходимость более жесткого соответствия законодательству по борьбе с легализацией незаконных капиталов.

Биржа BTCC, также входящая в тройку крупнейших китайских торговых площадок, пока не делала подобных заявлений.

На фоне этого известия курс биткоина начал резкое снижение. Если еще утром криптовалюта торговлась в районе $1060, на момент публикации (13:40 GMT) курс упал ниже $1000. В какой-то момент цена биткоина опускалась до $950, и в целом трейдинг характеризуется исключительно высокой волатильностью.


Напомним, что ранее сегодня Народный банк Китая опубликовал официальное заявление, в котором сообщается о вынесении предупреждения девяти криптовалютным компаниям страны. Особое внимание в заявлении обращено на то, что центробанком был выпущен ряд директив, обязывающих криптовалютные биржи придерживаться законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов и правил по обмену валюты.

Отметим, жесткая политика китайских властей в отношении криптобизнеса заставляет его участников искать более дружелюбные юрисдикции. К примеру, крупнейшая европейская компания HashFlare, занимающаяся облачным майнингом, отмечает, что в Эстонии в данный момент довольно лояльное отношение к крипто- и блокчейн-проектам.

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:40
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,757
Благодарностей: 8,715
КП: 0.205
Re: Паника на рынке: биржи OKCoin и Huobi объявили о прекращении вывода биткоинов
Нормально сегодня так быков на фарш пустили. Вот она децентрализация на лицо, Китай пукнул и все вниз полетели. Что толку от этой децентрализации если большая часть майнинга и оборота на бирже в руках небольшой кучки людей.
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Метки
банк, биржа, биткоин, китай, курс
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