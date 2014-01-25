DANman Интересующийся

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Власти займут у населения

Елена Платонова, Евгения Сазонова 23.09.2016, 19:37



Минфин надеется более чем в три раза увеличить объем внутренних заимствований в 2017 году. Среди возможных инструментов — привлечение средств у населения через продажу облигаций федерального займа. Ликвидность для повышения заимствований на рынке имеется, поясняют аналитики. Но готовность населения покупать облигации с учетом исторического контекста — под большим вопросом.



«На следующий год чистый объем заимствований составит более 1 трлн руб., то есть существенно вырастет», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.



«Рынок готов к таким объемам», — добавил позднее министр, выступая на Московском финансовом форуме. В текущем году чистый объем внутренних заимствований составил около 300 млрд руб., рассказал Силуанов. До конца года, по его словам, Минфин планирует дополнительно занять около 100 млрд руб.



Помимо этого, Минфин подтвердил планы выпустить облигации федерального займа для населения уже в 2016 году.



Этот инструмент будет иметь более высокую доходность, чем депозиты для физлиц, заверил Силуанов. Не исключено, что к выпуску гособлигаций для населения Минфин прибегнет и в следующем году.



Лейтмотивом сегодняшних заявлений от главного финансового ведомства страны стала мысль о том, что население должно активно привлекаться и участвовать как в помощи выводу государства из кризиса, так и в планировании собственной пенсии.



«Мы считаем, что создание условий для достойной пенсии — это дело граждан. Но государство должно предложить хорошо работающую систему, надежную, гарантированную систему», — сказал министр.



Теперь становится очевидно, что с помощью населения власти еще и рассчитывают «заткнуть» дыры в бюджете: в 2017 году дефицит бюджета сохранится на уровне 3%, уверены в Минфине. Именно для его покрытия ведомство и планирует увеличивать заимствования на внутреннем, а также на внешних рынках.



В целом ликвидность для увеличения внутренних заимствований имеется.



«Если в прошлом году наблюдался дефицит ликвидности, то в этом году появляются признаки профицита ликвидности», — пояснил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.



«Центробанк считает, что к началу следующего года мы выходим на системный профицит ликвидности. Этот фактор вкупе со стабилизацией может повысить потенциал этого инструмента с точки зрения финансирования бюджетного разрыва», — отметил он.



Но, по его словам, для этих инструментов важен общий фон на финансовых рынках: «Пока фон благоприятен, но есть ли гарантия, что эта ситуация не изменится в следующем году, да что там говорить — в течение нескольких месяцев? Такие риски есть: возможное повышение ставок со стороны ФРС, снижение цен на нефть». По мнению Лисоволика, менее рисковым и более стабильным инструментом является увеличение налоговой нагрузки. Но «если решение о повышении налоговой нагрузки откладывается, то неизбежно встает вопрос, каким образом финансировать бюджетный дефицит: основными инструментами становятся внешние и внутренние заимствования и приватизация».



Если говорить о возможности привлечения средств через такой инструмент, как ОФЗ, то деньги у населения есть: объем рублевых депозитов физлиц в банках, по данным ЦБ на 1 августа, 17,2 трлн руб., а валютных — 6,4 трлн руб. В сумме это дает 23,6 трлн руб.



Но расставаться с накоплениями население не торопится. Россияне в целом отличаются сберегательной моделью поведения — это констатировали и в Минэкономразвития осенью 2015 года, и в Центробанке в сентябре текущего года.



«Когда у людей больше уверенности — они меньше сберегают», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Денег у населения на счетах, банковских депозитах достаточно. Другое дело, захочет ли расстаться население с этими деньгами, когда ему предложат купить облигации. В этом у меня большие сомнения», — рассуждает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.



«Можно на себя спроецировать — вы купите, если государство предложит покупать облигации? Намерения понятны, если это все добровольно, то вряд ли будут какие-то шансы на успех», — уверен Николаев.



Он напомнил, что похожий инструмент использовала советская власть для привлечения средств на восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны, но тогда ОФЗ предлагались к покупке «в добровольно-принудительном порядке». «Может быть, что-то и насобирают, но вот добровольно вряд ли люди захотят покупать», — заключил Николаев.



Источник:

https://www.gazeta.ru/business/2016/...10211573.shtml



Послесловие:

Вы реально думаете, что у вас ещё есть деньги на счетах за границей или депозиты в банке?

Не обманывайте себя! Я уже в 1000-ый раз повторяю- в реальной экономики всего 0.75% всех денег. Остальные деньги- пузырики, которые по лопуют. Их уже лопают: блокировки счетов, санкции, стимулирование реальной экономики всякими законами, блокирование счетов без суда, блокирование подозрительных транзакций. Я думаю сидящим на этом форуме даже не стоит и напоминать, что более 12,5 тыс зелёных вам просто так из-за границы вообще не перевести без согласования банка. Вот вам и ещё один старый добрый механизм- заимствование гос-ом у людей лишних денег. Кому советская власть отдала деньги по облигациям отпишитесь, есть такие?



Я думаю, что все уже тут сидящие так же понимают, что все эти банки- это кухни( точнее одна большая кухня), это такая же кухня, что и всякие сайты форексов и бинарников, которые не выходят на реальный рынок( большую кухню).

Так не пора ли создавать свою кухню с блэкджеком и .... т.д. ?



Вот конкретный ответ как сохранить деньги на счетах за границей и в РФ или задействовать уже заблокированные:



https://vk.com/isqe_rda_dra_spge



P.S. Так же в скором времени выложу запись разговора, в которой уже более конкретно будет дан ответ на вопрос: " А что делать, если у меня заблокировали счёт на кипре? Могу получить только технический кредит".





Видосик как и обещал

Технический кредит на «Переходе» (ИСКР) Технический кредит на «Переходе» (ИСКР) Минфин увеличит в 3,5 раза внутренние заимствования в 2017 годуЕлена Платонова, Евгения Сазонова 23.09.2016, 19:37Минфин надеется более чем в три раза увеличить объем внутренних заимствований в 2017 году. Среди возможных инструментов — привлечение средств у населения через продажу облигаций федерального займа. Ликвидность для повышения заимствований на рынке имеется, поясняют аналитики. Но готовность населения покупать облигации с учетом исторического контекста — под большим вопросом.«На следующий год чистый объем заимствований составит более 1 трлн руб., то есть существенно вырастет», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.«Рынок готов к таким объемам», — добавил позднее министр, выступая на Московском финансовом форуме. В текущем году чистый объем внутренних заимствований составил около 300 млрд руб., рассказал Силуанов. До конца года, по его словам, Минфин планирует дополнительно занять около 100 млрд руб.Помимо этого, Минфин подтвердил планы выпустить облигации федерального займа для населения уже в 2016 году.Этот инструмент будет иметь более высокую доходность, чем депозиты для физлиц, заверил Силуанов. Не исключено, что к выпуску гособлигаций для населения Минфин прибегнет и в следующем году.Лейтмотивом сегодняшних заявлений от главного финансового ведомства страны стала мысль о том, что население должно активно привлекаться и участвовать как в помощи выводу государства из кризиса, так и в планировании собственной пенсии.«Мы считаем, что создание условий для достойной пенсии — это дело граждан. Но государство должно предложить хорошо работающую систему, надежную, гарантированную систему», — сказал министр.Теперь становится очевидно, что с помощью населения власти еще и рассчитывают «заткнуть» дыры в бюджете: в 2017 году дефицит бюджета сохранится на уровне 3%, уверены в Минфине. Именно для его покрытия ведомство и планирует увеличивать заимствования на внутреннем, а также на внешних рынках.В целом ликвидность для увеличения внутренних заимствований имеется.«Если в прошлом году наблюдался дефицит ликвидности, то в этом году появляются признаки профицита ликвидности», — пояснил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.«Центробанк считает, что к началу следующего года мы выходим на системный профицит ликвидности. Этот фактор вкупе со стабилизацией может повысить потенциал этого инструмента с точки зрения финансирования бюджетного разрыва», — отметил он.Но, по его словам, для этих инструментов важен общий фон на финансовых рынках: «Пока фон благоприятен, но есть ли гарантия, что эта ситуация не изменится в следующем году, да что там говорить — в течение нескольких месяцев? Такие риски есть: возможное повышение ставок со стороны ФРС, снижение цен на нефть». По мнению Лисоволика, менее рисковым и более стабильным инструментом является увеличение налоговой нагрузки. Но «если решение о повышении налоговой нагрузки откладывается, то неизбежно встает вопрос, каким образом финансировать бюджетный дефицит: основными инструментами становятся внешние и внутренние заимствования и приватизация».Если говорить о возможности привлечения средств через такой инструмент, как ОФЗ, то деньги у населения есть: объем рублевых депозитов физлиц в банках, по данным ЦБ на 1 августа, 17,2 трлн руб., а валютных — 6,4 трлн руб. В сумме это дает 23,6 трлн руб.Но расставаться с накоплениями население не торопится. Россияне в целом отличаются сберегательной моделью поведения — это констатировали и в Минэкономразвития осенью 2015 года, и в Центробанке в сентябре текущего года.«Когда у людей больше уверенности — они меньше сберегают», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.«Денег у населения на счетах, банковских депозитах достаточно. Другое дело, захочет ли расстаться население с этими деньгами, когда ему предложат купить облигации. В этом у меня большие сомнения», — рассуждает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.«Можно на себя спроецировать — вы купите, если государство предложит покупать облигации? Намерения понятны, если это все добровольно, то вряд ли будут какие-то шансы на успех», — уверен Николаев.Он напомнил, что похожий инструмент использовала советская власть для привлечения средств на восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны, но тогда ОФЗ предлагались к покупке «в добровольно-принудительном порядке». «Может быть, что-то и насобирают, но вот добровольно вряд ли люди захотят покупать», — заключил Николаев.Источник:Послесловие:Вы реально думаете, что у вас ещё есть деньги на счетах за границей или депозиты в банке?Не обманывайте себя! Я уже в 1000-ый раз повторяю- в реальной экономики всего 0.75% всех денег. Остальные деньги- пузырики, которые по лопуют. Их уже лопают: блокировки счетов, санкции, стимулирование реальной экономики всякими законами, блокирование счетов без суда, блокирование подозрительных транзакций. Я думаю сидящим на этом форуме даже не стоит и напоминать, что более 12,5 тыс зелёных вам просто так из-за границы вообще не перевести без согласования банка. Вот вам и ещё один старый добрый механизм- заимствование гос-ом у людей лишних денег. Кому советская власть отдала деньги по облигациям отпишитесь, есть такие?Я думаю, что все уже тут сидящие так же понимают, что все эти банки- это кухни( точнее одна большая кухня), это такая же кухня, что и всякие сайты форексов и бинарников, которые не выходят на реальный рынок( большую кухню).Так не пора ли создавать свою кухню с блэкджеком и .... т.д. ?Вот конкретный ответ как сохранить деньги на счетах за границей и в РФ или задействовать уже заблокированные:P.S. Так же в скором времени выложу запись разговора, в которой уже более конкретно будет дан ответ на вопрос: " А что делать, если у меня заблокировали счёт на кипре? Могу получить только технический кредит".Видосик как и обещал

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__________________ Последний раз редактировалось DANman; Сегодня в 18:24 .