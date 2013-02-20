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«ПриватБанк» внедрил льготный комплекс услуг для IT-предпринимателей

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«ПриватБанк» внедрил льготный комплекс услуг для IT-предпринимателей

Отныне все клиенты Приватбанка, которые работают в сфере IT будут обслуживаться со льготами. Эта информация размещена на официальном сайте банка.

Новым клиентам Приватбанка работающих в сфере информационных технологий будет автоматически устанавливаться тарифный пакет «IT Expert», который включает массу удобных льгот. Представителям рынка разработки ПО, мобильных платформ и т.д. будут предложены бесплатные услуги по:

- открытию текущего счета;
- персональному банковскому обслуживанию;
- оформлению международной банковской карты Приватбанка уровня Gold с зачислением в Gold-клуб, который тоже имеет свои привилегии;
- обслуживанию банковской карты уровня Gold;
- консультациям 24 часа в сутки по вопросам информационных технологий;
- проведению платежей в бюджет (уплата налогов и т.д.).

А также предприниматели работающие в сфере информационных технологий будут иметь возможность зачисления переводов валюты в день перечисления.

Еще удобный момент для айтишников в том, что вся валютная прибыль полученная в ходе работы с такими известными мировыми брендами информационных технологий, как Google, Apple, Microsoft, Amazon, и им подобных, будет зачислена автоматически без всяких подтверждающих документов для контроля по каждому переводу средств. Исключение составляет только первый перевод-зачисление.

Ну а для уже существующих клиентов Привата желающих перейти на новые тарифы пакета услуг для IT-специалистов «IT Expert» нужно просто оформить заявку на официальном сайте Приватбанка.

По материалам: http://psm7.com/news/privatbank-vned...t-otrasli.html

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