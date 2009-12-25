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Alipay выделит 3 миллиарда долларов на покупку MoneyGram и ряда других компаний

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Alipay выделит 3 миллиарда долларов на покупку MoneyGram и ряда других компаний

Ранее сообщалось о том, что компания Ant Financial, филиал Alibaba Group, возможно, приобретет международную платежную платформу MoneyGram за 880 миллионов долларов. Bloomberg сообщает, что планы Ant F шире, и, возможное слияние компаний расширится на другие области, чем предполагается укрепить Alipay и вдохнуть новые силы в империю электронной коммерции Alibaba.

Источник в компании подтвердил TechCrunch, что Ant Financial собирается выделить до 3 миллиардов долларов финансирования для выплаты долга Moneygram и субсидирования дальнейших приобретений.

Бизнес Ant Financial включает в себя китайские цифровые сервисы банковского обслуживания MyBank и Alipay – доминирующие цифровые платежные сервисы в Китае с 450 миллионами пользователей. Ant Financial также имеет доли в индийском Paytm и платежном сервисе из Юго-Восточной Азии Ascend Money.

Сделка по Moneygram, которую планируется закрыть до конца года, даст Ant Financial присутствие на американском рынке – регионе, который ускользает от Alibaba и является для площадки огромным потенциальным рынком сбыта. Сервис Moneygram очень популярен во всем мире и, в частности, отличается наличием возможности работы в автономном режиме.

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