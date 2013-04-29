Menu-start.ru - Menu-start

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 09.02.2017.
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◄ О проекте ►
Цитата:
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Приветствуем Вас в инвестиционной игре "Menu-Start" и благодарим за проявленный интерес к сайту!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги и улучшить свое финансовое положение!
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Приобретайте различные меню.
Они будут приносить доход автоматически с первой минуты на счет для вывода.
ПРИБЫЛЬ НЕ НУЖНО СОБИРАТЬ!
Просто заходи на проект ежедневно и выводи реальные деньги на свой кошелек!
Приобретая большое количество
различных меню, вы увеличиваете
свою ежедневную прибыль.
Приятным бонусом является то, что мы дарим
Первую меню совершенно бесплатно!
Все заработанные средства хранятся
на вашем лицевом счете и доступны
для снятия от 1 рубля.
Выплаты ваших заработанных средств мгновенны на платежную систему Payeer.
Отзывчивая техподдержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом.
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◄ Покупка меню (Маркетинг) ►
100% на вывод.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 10 руб.
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◄ Бонусы ►
Меню WINDOWS-7 в подарок.
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◄ Дополнительно ►
Серфинг.
Ежедневный бонус до 0.5 руб.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 13% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Мой личный вклад ►
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◄ Рефбек - 8О% ►