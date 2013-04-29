Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,974 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Menu-start.ru - Menu-start

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:05
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,740
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Menu-start.ru - Menu-start


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 09.02.2017.



_____________________________________________

◄ О проекте ►

Цитата:
Приветствуем Вас в инвестиционной игре "Menu-Start" и благодарим за проявленный интерес к сайту!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги и улучшить свое финансовое положение!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!
Приобретайте различные меню.
Они будут приносить доход автоматически с первой минуты на счет для вывода.
ПРИБЫЛЬ НЕ НУЖНО СОБИРАТЬ!
Просто заходи на проект ежедневно и выводи реальные деньги на свой кошелек!
Приобретая большое количество
различных меню, вы увеличиваете
свою ежедневную прибыль.
Приятным бонусом является то, что мы дарим
Первую меню совершенно бесплатно!
Все заработанные средства хранятся
на вашем лицевом счете и доступны
для снятия от 1 рубля.
Выплаты ваших заработанных средств мгновенны на платежную систему Payeer.
Отзывчивая техподдержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом.
_____________________________________________

◄ Покупка меню (Маркетинг) ►



100% на вывод.
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 10 руб.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►
Меню WINDOWS-7 в подарок.
_____________________________________________

◄ Дополнительно ►
Серфинг.
Ежедневный бонус до 0.5 руб.
_____________________________________________

◄ Партнерка ►
1 уровень - 13% на вывод.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
_____________________________________________


_____________________________________________

◄ Депозит / Мой личный вклад ►


_____________________________________________

◄ Рефбек - 8О% ►
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST - RCB-7О%| LUCKY-RENT - RCB-8О%|
НОВЫЕ ИГРЫ НА МОНИТОРИНГЕ => ПОСМОТРЕТЬ :) | ALCHEMIST - RCB-2OО%|
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitcoin-bot.start-pay.ru,bitcoin-bot.start-pay.ru-развод tormozil Черный список сервисов криптовалют 0 21.11.2016 18:32
start-pay.biz - Start-pay Elite-monitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 153 10.12.2015 14:31
start-pay.biz - RCB 80% Пушистый Енот Архив: Реферальные и страховые предложения 3 02.12.2015 23:30
Rocks Start Investment - rocks-start.com Naboda Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 65 29.04.2013 08:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар F.B.I.
Админы HYIP. Как их найти и надо ли это делать?
От F.B.I. в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Aren
btcsolar.com - BTCSOLAR
От Aren в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар gluk23
Кто подскажет нормальную баннерную систему гд платят за показы?
От gluk23 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар mokin35
На строительство нового пилотируемого корабля выделено 58,2 миллиардов рублей
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Люна
Использование фейк-рефералов
От Люна в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube