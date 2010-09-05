Туристические российские операторы отказываются от «горящих путёвок»

Большинство туроператоров России в период кризиса стараются уменьшить свои риски, поэтому исключают из перечня услуг наиболее не выгодные для себя предложения. Под эту категорию попали и «горящие туры», т.е. те, на которые клиенту при бронировании за несколько дней до поездки полагается значительная скидка.
По состоянию на 2014 год, более 15% всех проданных путёвок были именно «горящими», тогда как, в настоящее время у многих российских операторов подобных предложений нет вообще.
Причём, со слов аналитиков, спрос на подобные туры со стороны российских туристов остался на прежнем уровне, но турфирмы просто не могут предложить им выгодные путёвки. В некоторых случаях доходит до абсурда. Стоимость некоторых «горящих» предложений наоборот оказывается выше на 20-30, чем при покупке туров по предварительной продаже. Естественно, подобные предложения практически не пользуются спросом.
Летом 2016 года уже стало заметно, что количество «горящих» путёвок значительно сократилось по сравнению с предыдущими отпускными сезонами. Однако тогда, операторам удавалось находить выгодные предложения, в основном на российских курортах и в Греции.
По мнению экспертов это связано с несколькими факторами. Во-первых, туроператоры перестали единоразово выкупать в отелях значительные блоки мест. Вместо этого, они используют регулярную перевозку под незначительное количество путёвок. Во-вторых, российский туристический рынок лишился массовых направлений (Египет, Турция и т.д.). Также, значительную роль сыграла и снизившаяся комиссия (с 30% до 13%) туристических агентств.
Представители самих туроператоров допускают, что к началу летнего сезона, количество «горящих» туров может вырасти. Однако такого объёма предложений, который наблюдался несколько лет назад, ждать уже не приходится.
Специально для mmgp.ru